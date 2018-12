Hơn 500 trẻ mầm non làm nông

Đó là những hoạt động trong chương trình khám phá “Funny Farm - Nông trại vui vẻ” do trường mầm non quốc tế Saigon Academy tổ chức. Sau 3 ngày mở cửa tham quan miễn phí ở tất cả các cơ sở tại TP HCM, nông trại đã có hơn 500 gia đình có con ở lứa tuổi mầm non tới tham quan.

Chương trình phát triển từ dự án học tập thực tế mà Saigon Academy đã triển khai cho các bé đang theo học tại trường trong mùa hè này. Theo đó, ngoài những giờ học và chơi trong lớp, các bé còn được tham gia làm nông dân trong mô hình nông trại của trường.

Những hoạt động như vắt sữa bò, trồng cây, chăm sóc động vật... khiến nhiều bé thích thú. Qua những hoạt động này, giáo viên của trường dạy cho trẻ kiến thức cơ bản xung quanh cuộc sống và kỹ năng cần thiết. Đây cũng là hoạt động được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ.

Phụ huynh và các bạn nhỏ hào hứng đến tham gia chương trình Funny Farm tại trường Saigon Academy.

Được tham quan nông trại, dù không phải học sinh của trường nhưng khi được giáo viên hướng dẫn các bé trở nên dạn dĩ. Nhiều trẻ hào hứng khi tham quan, hòa mình vào các hoạt động ở nông trại trong thực tế. Các em tỏ ra thích thú khi tận tay chăm sóc những chú thỏ hay cùng nhau chăm sóc vườn rau.

Cùng con tham gia chương trình, nhiều phụ huynh không khỏi bất ngờ về khả năng tiếp thu và học hỏi nhanh của con mình khi trải nghiệm thực tế. "Lớn lên ở thành phố, bé chưa bao giờ được 'làm nông' nên tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu con trai 2 tuổi của mình có thể đào khoai một cách khéo léo như vậy. Chỉ cần cô giáo hướng dẫn một lần, bé đã làm được ngay", anh Quốc Minh (quận 9) cho biết.

Nhiều phụ huynh khác vô cùng thích thú khi được thưởng thức món bánh khoai mì do chính tay các công chúa nhỏ của mình thực hiện.

Được sự giúp đỡ của mẹ, bé đã hoàn thành bước cuối cùng của hoạt động trồng hành lá.

Đối với phần lớn các bé thì Funny Farm là nơi đầu tiên bé được trải nghiệm hoạt động của nông trại. Mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm. Tuy nhiên, với môi trường thân thiện, vui tươi các bé đã dễ dàng hòa nhập, tiếp thu kiến thức và nhanh chóng thực hành được những kỹ năng mới mà các cô hướng dẫn thông qua các hoạt động của chương trình.

Vườn ươm SGA được giáo viên của trường chăm chút để học sinh có trải nghiệm thực tế - đây là nơi bé đến tìm hiểu về các loại rau củ.

Funny Farm là một trong những hoạt động về phương pháp giáo dục sớm từ 0-6 tuổi mà Saigon Academy áp dụng tại TP HCM. Chương trình giúp trẻ phát triển tối đa và toàn diện về ngôn ngữ, trí tuệ, tư duy, thể chất, tính cách, kỹ năng sống và năng khiếu của trẻ trong thời kỳ vàng. Thông qua các trò chơi và trải nghiệm trực quan sinh động, các bé đã có những hiểu biết đầu tiên và khó quên về nông trại.

Ngọc Anh