Hơn 40 trường Australia tham gia 'Triển lãm du học quốc tế'

Hơn 40 trường đại học, cao đẳng, phổ thông sẽ tham gia "Triển lãm du học quốc tế 2018". Học sinh, sinh viên được khuyến khích trao đổi thoải mái về trường, khóa học, xin học, học bổng, visa, việc làm, định cư và các cơ hội khác tại Australia.

Triển lãm được tổ chức vào 9h - 13h, ngày 30/6, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM và vào 9h - 13h, ngày 1/7, tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm. Thông tin chi tiết xem tại đây. Sự kiện miễn phí tham gia và có nhiều quà tặng cho các bạn đăng ký trước. Đặc biệt, hội thảo sẽ diễn ra song song với triển lãm, nhằm cập nhật những thay đổi trong chính sách xin visa ưu tiên từ tháng 4 như không cần chứng minh tài chính, miễn PTE A - IELTS - TOEFL, xin xét visa ưu tiên... Xem thêm về hội thảo tại đây.

Nhiều đại học tham gia triển lãm là các trường hàng đầu tại Australia như Monash University, University of Melbourne, University of Queensland, University of Western Australia, University of New South Wales; cùng nhiều trường nằm trong Top 20 như: UTS, Macquarie, Wollongong, Deakin, Swinburne...

Triển lãm du học do Công ty Đức Anh tổ chức vào tháng 3.

Tại sự kiện, học sinh và sinh viên sẽ được tiếp cận học bổng, hỗ trợ tài chính với tổng giá trị dự kiến lên đến hơn 120 tỷ đồng từ các trường cho năm học mới. Các bạn sẽ được tư vấn chọn nước, trường, ngành, xin học, học bổng, visa cũng như tìm hiểu cơ hội việc làm và định cư ở nước ngoài, đầu tư kinh doanh.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận iPad mini 4 khi nộp hồ sơ tại triển lãm và có visa sớm nhất cùng gói quà tặng trị giá đến 10 triệu đồng. Đó là miễn phí ghi danh, phí hành chính làm hồ sơ du học, tặng phí dịch thuật hồ sơ du học (trị giá một triệu đồng), tặng 3 - 5 triệu đồng khi có visa. Công ty đặc biệt dành tặng combo "Đôi bạn cùng tiến" cho nhóm từ hai học sinh trở lên tham dự triển lãm và nộp hồ sơ, trị giá ba triệu đồng một nhóm (áp dụng có điều kiện).

Du học tại Australia, học sinh và sinh viên được hưởng nền giáo dục tầm quốc tế và thực tiễn, vì thế, dễ xin việc trên toàn cầu. Chính sách hỗ trợ du học sinh tại đây cũng rất tốt. Du học sinh được làm thêm 20 giờ mỗi tuần khi học và toàn thời vào hè, giúp sinh viên trau dồi kiến thức thực hành và hòa nhập xã hội tốt; có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; được ở lại làm việc 2 - 4 năm. Đặc biệt, các bạn còn được định cư sau khi tốt nghiệp nếu đủ điều kiện... Tìm hiểu thêm về du học Australia tại đây.

Đức Anh EduConnect tư vấn du học chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, các thị trường Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Công ty tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS - TOEFL trong du học, việc làm, định cư; đào tạo tiếng Anh học thuật, chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

