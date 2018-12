Hơn 340.000 thí sinh dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, cả nước có 925.790 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 60.000 so với năm trước. Trong đó, có hơn 872.000 học sinh đang học lớp 12 và 53.780 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét công nhận tốt nghiệp là 237.320; thí sinh thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển đại học là 642.370. Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi 4 bài, trong đó 3 bài độc lập, bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp. Giống năm ngoái, năm nay mỗi địa phương có một cụm thi, do Sở Giáo dục chủ trì với sự phối hợp của các đại học. Thí sinh không phải di chuyển xa để dự thi.