Hơn 2.000 học sinh miền núi Nghệ An nghỉ học vì rét

Ngày 11/1, ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hôm nay có 8 trường mầm non và 2 trường tiểu học với gần 2.100 em phải nghỉ học do nhiệt độ xuống 5-6 độ C. Các xã có học sinh phải nghỉ học gồm Na Ngoi; Mường Lống; Huồi Tụ; Nậm Cắn; Keng Đu. Hôm qua cũng đã có vài trường phải nghỉ do nhiệt độ dưới 10 độ C.

"Ngày mai vẫn đang được dự báo là tiếp tục rét. Vì vậy ban giám hiệu các trường sẽ chủ động theo dõi để cho học sinh nghỉ học theo quy định", ông Hoa nói và cho biết những trường phải nghỉ học sẽ tổ chức dạy bù vào thời gian tới.

Trước diễn biến thời tiết rét đậm, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng có công văn chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ nếu nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh THCS nghỉ nếu dưới 7 độ C.

Sở cũng yêu cầu các trường kiểm tra chặt chẽ cơ sở vật chất các phòng học, che chắn, đồng thời phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở các em mặc đủ ấm khi đến trường, hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Người dân tại Nghệ An đốt lửa sưởi ấm đêm 10/1. Ảnh: Hải Bình.

Từ ngày 9/1 Nghệ An chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh. Hai hôm nay, nhiệt độ tại thành phố Vinh từ 11-12 độ C, trên vỉa hè các tuyến phố, về đêm người dân đốt lửa sưởi ấm.