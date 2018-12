Hơn 16.000 học sinh Hà Nội không dự thi đại học

Học sinh lớp 12 ở Sài Gòn tiếp tục 'né' môn SửCác tỉnh thành đều có cụm thi THPT quốc gia

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cho biết, thống kê đến hết tháng 4, Hà Nội có hơn 76.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia. Trong đó môn Toán đông nhất với hơn 73.550, Văn 72.350, Ngoại ngữ 66.000, Địa 38.850, Lý 32.860, Hóa 26.210, Sinh 9.720. Lịch sử có thí sinh đăng ký thấp nhất với 8.950 (gần 12%).

Cụm thi của Sở Hà Nội chủ trì có 16.390 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp. "Lượng thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp năm nay tăng hơn 5.000 em so với năm ngoái. Có thể các em xác định được rõ khả năng chỉ đỗ tốt nghiệp hoặc không có nhu cầu vào đại học", ông Chất nhận định.

Thí sinh dự thi THPT năm 2015. Ảnh: Giang Huy

Theo vị trưởng phòng, nhận định "cụm thi do Sở chủ trì dễ thở hơn cụm đại học" là không đúng. Bởi các cụm thi của Sở chủ trì dành cho học sinh chỉ lấy kết quả xét tốt nghiệp có sự giám sát của 50% giám thị đến từ các trường đại học, cao đẳng, 50% còn lại là giám thị đến từ các trường THPT.

Năm nay, Hà Nội đáp ứng đủ số lượng giám khảo chấm thi, kể cả khi trường đại học có nhu cầu bởi chỉ có mình thí sinh Hà Nội dự thi. "Qua thăm dò hồi tháng 3 có vài trường trắng thí sinh dự thi đại học, nhưng hiện nay có thể các em thay đổi nguyện vọng nên chưa có thống kê cụ thể", ông nói.

Theo lịch thi THPT quốc gia, ngày 30/6 các thí sinh tập trung đến địa điểm thi làm thủ tục, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót. Kỳ thi diễn ra từ ngày 1 đến 4/7 với 8 môn thi. Trong đó, môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Ngữ văn có 2 phần đọc hiểu và làm văn.

Quy chế thi THPT quốc gia 2016 phân chia hai loại cụm thi: do đại học chủ trì và Sở Giáo dục chủ trì. Thí sinh thi tại cụm do đại học chủ trì được dùng kết quả thi xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Riêng thí sinh thi tại các cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì dùng kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Cả nước có 70 cụm thi THPT quốc gia do các đại học chủ trì và 50 cụm thi do các Sở Giáo dục chủ trì.

Quảng Nam có 14.470 thí sinh dự thi THPT quốc gia, dự kiến thi tại 15 cụm, tổ chức ở TP Tam Kỳ và TP Hội An. 14 cụm thi do Sở Giáo dục Quảng Nam chủ trì dành cho hơn 4.500 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp. Theo Sở Giáo dục Nghệ An, trong hơn 31.700 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi THPT quốc gia có 12.110 dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. Cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì sẽ có 26 điểm thi để phục vụ cho 12.110 thí sinh này. Trong số hơn 12.110 thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp chỉ có 41 em thi môn Sử, vì vậy sẽ có một số điểm thi không có thí sinh nào thi môn này.

Nhóm phóng viên