Hơn 123.000 học viên VUS nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS vừa trao chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cho 1.112 học viên, nâng tổng số em VUS nhận chứng chỉ quốc tế lên 123.278.

Tại sự kiện diễn ra ngày 28/7, đại diện VUS và Đại học CUNY (The City University of New York – Đối tác chiến lược của VUS) đã trao chứng chỉ KET cho 643 học viên, chứng chỉ PET cho 263 học viên và chứng chỉ IELTS cho 206 học viên. Trong đó, số học viên đạt điểm xuất sắc chứng chỉ KET, PET và IELTS lần lượt là 94, 111 và 65 em.

VUS tiếp tục giữ vững kỷ lục Việt Nam là Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất.

Đối với chứng chỉ Cambridge KET và PET, học viên VUS được hỗ trợ và làm quen với các dạng đề thi thông qua nhiều cấp độ của chương trình Anh ngữ Thiếu niên Young Leaders. Trong đó, tài liệu học sử dụng các nội dung truyền cảm hứng từ video TED Talks giúp học viên phát triển Anh ngữ đồng thời trau dồi kiến thức xã hội, rèn luyện tư duy và kỹ năng sống.

Ngoài ra còn có ứng dụng VUS App cung cấp thông tin học tập và nguồn học liệu phong phú, giúp gia đình dễ dàng theo dõi và hỗ trợ việc học của các em.

Các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế là nền tảng để các em nắm bắt nhiều cơ hội học tập tốt.

IELTS là chứng chỉ Anh ngữ quốc tế được đánh giá cao tại hầu hết quốc gia trên thế giới hiện nay. Việc sở hữu sớm những chứng chỉ này với thành tích tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập cho bạn trẻ.

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS hiện có 34 trung tâm ở TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu với hơn 65.000 học viên đang theo học cùng đội ngũ hơn 2.000 giáo viên và trợ giảng. "VUS nhận được sự đánh giá cao từ phụ huynh và học viên cũng như sự công nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước", đại diện trung tâm chia sẻ.

Với 34/34 trung tâm đạt chứng nhận quốc tế NEAS về chất lượng đào tạo, VUS là đơn vị phối hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo TP HCM tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Thế Đan