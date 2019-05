Hội thảo Triển vọng nghề nghiệp ngành Quản trị Khách sạn

Đại diện hai trường Glion và Les Roches sẽ cung cấp chỉ dẫn giúp bạn định hướng mục tiêu học tập, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Năm 2019, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đông đảo khách du lịch quốc tế. Tháng 1 có 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 9,3% so với tháng 12/2019 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, ngành du lịch Việt Nam đặt ra những mục tiêu mới và hứa hẹn phát triển mạnh trong thời gian sắp tới. Đó cũng là lý do ngành này đang khát nguồn nhân lực ở hầu hết ngành nghề như quản lý nhà hàng, tổ chức sự kiện, du lịch, đầu bếp.

Nhằm giới thiệu rõ hơn bức tranh toàn cảnh về nghề nghiệp trong ngành Hospitality, Du học Quốc Anh IEC kết hợp với hai trường Glion & Les Roches (hai trường đại học chuyên đào tạo ngành Hospitality danh tiếng tại Thuỵ Sĩ) tổ chức hội thảo "Định hướng nghề nghiệp ngành Hospitality" tại Hà Nội và TP HCM.

- Hà Nội: 14h-17h, thứ Bảy, ngày 11/5 tại khách sạn L’Opera, 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm.

- TP HCM, 9h-12h, Chủ Nhật ngày 12/5 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, quận 1.

Hội thảo vào cửa tự do, đăng ký trước qua hotline 0913 614 654 hoặc tại đây

Glion và Les Roches là hai trường đại học chuyên đào tạo ngành Hospitality danh tiếng tại Thuỵ Sĩ.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường Glion & Les Roches đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành Hospitality: Điều hành khách sạn, Nhà hàng, Resorts, Quản lý du lịch và lữ hành...

Để theo đuổi con đường chuyên nghiệp trong lĩnh vực Hospitality, bạn phải trau dồi cho mình nhiều kỹ năng và kiến thức. Do đó, tại hội thảo lần này, đại diện hai trường Glion & Les Roches sẽ cung cấp những chỉ dẫn trực tiếp giúp bạn định hướng mục tiêu học tập, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Trường Glion & Les Roches

Les Roches có bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm đào tạo ngành Hospitality. Đây cũng là một trong ba trường đào tạo về du lịch khách sạn tại Thụy Sĩ được hiệp hội NEASC công nhận chất lượng bằng cấp ở mức cao nhất. NEASC là hiệp hội công nhận bằng cấp của các trường đại học hàng đầu thế giới như Havard, Oxford hay Yale.

Cơ sở giảng dạy của trường tại Thụy Sĩ được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao giúp sinh viên của trường tiếp cận môi trường thực tế của nghề nghiệp.

Học Viện Glion là một trong số 3 trường đại học được đồng thời công nhận bởi Bộ Giáo dục Thụy Sĩ và NEASC. Trường có hơn 50 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành Quản trị Khách sạn và là nơi tạo nên những nhà quản trị xuất sắc mang tầm nhìn toàn cầu.

Công ty Tư vấn Du học Quốc Anh IEC Địa chỉ: 17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 028 3925 0945 – 0913 614 654 Email: tuvanduhoc@quocanh.edu.vn Facebook: www.facebook.com/quocanh.duhoc

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Quốc Anh IEC)