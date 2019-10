Hội thảo học bổng ĐH Deakin và cơ hội nghề nghiệp

Học sinh được tư vấn chính sách du học, ngành học cùng các mức học bổng ấn tượng của ĐH Deakin, Australia tại hội thảo của Công ty Đức Anh.

Đứng đầu bang Victoria, Australia về khả năng xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân, theo Graduate Outcomes Survey 2018, Đại học Deakin là lựa chọn cho những bạn trẻ muốn phát triển nghề nghiệp nhờ chương trình học thực tiễn, đa ngành, bằng cấp quốc tế, chi phí hợp lý, học bổng 20-100% học phí.

ĐH Deakin, Deakin College phối hợp cùng Công ty tư vấn du học Đức Anh tổ chức hội thảo nhằm tư vấn trực tiếp cho học sinh, sinh viên các vấn đề: chính sách du học Australia 2020; những ngành học thời thượng trong thời đại 4.0; chính sách visa và cơ hội việc làm tại Australia 2-4 năm. Bên cạnh đó là các mức học bổng 20%- 25%- 100% của ĐH Deakin; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin học, xin học bổng, xin visa; tiếp nhận hồ sơ tại chỗ với ưu tiên xét nhanh; kinh nghiệm sống và học tập tại xứ sở chuột túi.

Hội thảo có sự tham dự của Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thương, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, ĐH Deakin, người đã có 12 năm học tập và làm việc tại Australia. Anh sẽ chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và thực tế ảo nói riêng, đồng thời đưa ra các lời khuyên giúp bạn trẻ định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Sự kiện diễn ra vào 15-18h, ngày 23/11 tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt; Hà Nội và 9h-12h, ngày 24/11 tại Lotte Legend Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Phụ huynh, học sinh quan tâm có thể tham dự miễn phí. Đăng ký trước tại đây để có cơ hội nhận voucher 200USD từ Công ty Đức Anh.

Trường và công ty Đức Anh cũng sẽ tiếp nhận trực tiếp hồ sơ xin học- xin học bổng cho 2020 của các học sinh muốn học dự bị đại học, đại học, sau đại học.

ĐH Deakin có nhiều ngành học đa dạng cho học sinh lựa chọn.

Deakin - Top 1% ĐH thế giới

ĐH Deakin là một trong những đại học hàng đầu Australia được biết đến với các ngành học đa dạng, hỗ trợ hết mức cho sinh viên, cơ sở vật chất hiện đại. Trường tọa lạc thành phố Melbourne, bang Victoria - thành phố đạt xếp hạng đầu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Trường có 4 học xá tại Melbourne Burwood, Geelong Waterfront, Geelong Waurn Ponds và Warrnambool, mỗi cơ sở đều cho phép sinh viên tiếp cận những công nghệ mới nhất như Deakin Motion Lab và khu Công nghệ Geelong (Geelong Technology Precinct).

Deakin từng đạt nhiều giải thưởng về học thuật và được đánh giá cao bởi nhiều tổ chức nghiên cứu độc lập khác nhau như nằm trong top 1% các hàng đầu thế giới (theo ShanghaiRankings, 2019); top 50 trường đại học tốt nhất thế giới dưới 50 năm tuổi (theo QS Top 50 under 50).

Trường cũng dẫn đầu về mức độ hài lòng của sinh viên tại bang Victoria trong 9 năm liền 2010 đến 2019 (theo khảo sát của QILT). Nhiều ngành học được quốc tế đánh giá cao về chất lượng giảng dạy như xếp thứ 3 trên thế giới về Khoa học Thể thao (theo ShanghaiRanking’s 2018); thứ 27 thế giới về chuyên ngành Giáo dục, thứ 28 thế giới về chuyên ngành Điều dưỡng; top 100 thế giới về Truyền thông và Media, Nghệ thuật Biểu diễn và Y tế Cộng đồng, Luật và Tài chính, top 150 thế giới về Kế toán; top 200 thế giới về Kiến trúc, Tâm lý học và Kinh doanh; top 250 thế giới về Kĩ thuật Cơ khí, Y học, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Khoa học Máy tính (theo xếp hạng theo Ngành của QS, 2019).

Sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các dự án thực tế để trau dồi kiến thức làm việc thực tiễn. Chương trình học luôn được thay đổi và cập nhật để phù hợp với nhu cầu thực tế nhờ Deakin có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành.

Nhiều khóa học của trường được công nhận bởi các tổ chức chuyên môn trong ngành và sinh viên có cơ hội tham gia kỳ thực tập tại các công ty như một phần của khóa học. Deakin cũng có chương trình trao đổi sinh viên với hơn 100 đối tác tại hơn 40 quốc gia khác nhau. Thông qua các chương trình giao lưu ngắn này, sinh viên sẽ được trang bị thêm kinh nghiệm sống, trau dồi văn hóa và phát triển toàn diện bản thân;

Các mức học bổng

Về Deakin University

- Học bổng 50%-100% học phí (Vice-Chancellor’s International Scholarship)

- Học bổng 25% học phí (International Scholarship)

- Học bổng 20% học phí (Vietnam Partners Scholarship)

- Học bổng 20% học phí (STEM Scholarship)

- Học bổng 10% học phí (Business and Law International Partner Institutions Bursary)

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Về Deakin College

- Học bổng 20% dành cho chương trình dự bị đại học và cao đẳng.

- Học bổng 10% dành cho sinh viên có anh chị em đang hoặc đã từng học tại một trong các trường thuộc hệ thống của Navitas.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các học bổng cạnh tranh theo tiêu chí "First come- first served" - hồ sơ nộp trước, xét trước, do đó bạn cần gửi sớm các giấy tờ qua email duhoc@ducanh.edu.vn để check hồ sơ và tư vấn miễn phí.

Hồ sơ gồm học bạ/bảng điểm của 2 năm học gần nhất; bằng tốt nghiệp hoặc xác nhận tốt nghiệp tạm thời; chứng chỉ tiếng Anh- nếu có; hộ chiếu - trang có ảnh và chữ ký; CV- nếu apply chương trình sau đại học; các thành tích học tập, hoạt động ngoại khác- nếu muốn xin học bổng.

Trường có cơ sở vật chất hiện đại.

Bậc học

Deakin University đào tạo cử nhân (3-4 năm); thạc sĩ (1-2 năm); tiến sĩ (3-5 năm)

Deakin College đào tạo tiếng Anh- liên thông lên chính khóa; dự bị đại học (8 tháng đến 1 năm) - liên thông lên năm thứ nhất đại học - tổng cộng 4-5 năm học; cao đẳng (1 năm) - liên thông lên năm 2 đại học - tổng cộng 3-4 năm học; dự bị thạc sỹ ngành Kinh doanh và Luật - liên thông lên năm 1 thạc sĩ.

Ngành học

Trường có hơn 300 ngành học như: Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Quản trị, Marketing, Thương mại, Kiến trúc, Xây dựng, quản lý xây dựng, Điện- Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Môi trường, CNTT, An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo, Phát triển game và ứng dụng, Kỹ thuật Phần mềm, Thiết kế, Quảng cáo, Digital Media, Báo chí, Nghệ thuật, Y, Luật, Giáo dục, Khoa học xã hội, nhân văn và ngôn ngữ...

Xem các khóa học tại www.deakin.edu.au/courses/find-a-course; điều kiện nhập học tại www.deakin.edu.au/search?query=entry+requirements; chi phí tại www.deakin.edu.au/courses/fees-scholarships và tham khảo cuộc sống sinh viên tại đây.

Hỗ trợ từ Công ty Đức Anh

Công ty Đức Anh A&T hỗ trợ tư vấn chọn trường/chọn ngành; check xem bạn đủ điều kiện vào học ngành bạn muốn hay không; giúp bạn xin học; xin học nếu đủ điều kiện; xin visa du học; tổ chức thi tiếng Anh PTE A, xem thêm về PTE A; luyện IELTS và PTE A/ TOEFL; bố trí nhà ở/đón/bảo hiểm y tế... đồng thời hỗ trợ suốt quá trình du học tại nước ngoài.

Liên hệ: Công ty tư vấn du học Đức Anh Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận1, Tel: 028 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: ducanhduhoc.vn/

(Nguồn: Công ty tư vấn du học Đức Anh)