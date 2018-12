Hội thảo giáo dục thạc sĩ và cơ hội nghề nghiệp tại SMU

Đối với không ít người, tấm bằng thạc sĩ là sự đảm bảo cho việc thăng tiến trong sự nghiệp. Quyết định du học thạc sĩ ở nước ngoài cũng là một trong những việc quan trọng nhất sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Du học mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên. Đó là trải nghiệm môi trường sống và học tập quốc tế, trải nghiệm văn hóa, tạo dựng các mối quan hệ quan trọng và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Tuy nhiên, các lợi thế trên chỉ phát huy tối đa khi bạn chọn lựa đúng ngành, trường và nơi học phù hợp.

Chỉ cách TP HCM hai giờ bay, Singapore luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của sinh viên Việt Nam vì sự gần gũi về địa lý và văn hóa, chi phí hợp lý và nền giáo dục tiên tiến. Đặc biệt, thời gian học thạc sĩ ở Singapore thông thường chỉ mất một năm, nhanh hơn so với nhiều quốc gia. Điều này khá quan trọng với nhiều người vì thời gian học ngắn đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, với các bạn đã đi làm, thời gian học một năm rất ý nghĩa vì các bạn không phải rời công việc và thị trường lao động quá lâu.

Bên cạnh đó, "đảo quốc sư tử" là trung tâm thương mại và công nghệ của châu Á - nơi tập trung nhiều trụ sở, chi nhánh của các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới. Đây cũng là nơi có môi trường khởi nghiệp cởi mở và năng động trong khu vực. Những điều này chứng tỏ cơ hội nghề nghiệp tại đây luôn rộng mở với các bạn du học sinh. Đặc biệt, nếu bạn học những ngành mới đang cần nhân lực như công nghệ thông tin, ứng dụng trong kinh doanh (IT in Business), phân tích cơ sở dữ liệu (Business Analytics), hệ thống thông tin quản trị (Management Information Systems)...

Nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia trẻ tuổi Việt Nam có nhiều thông tin về du học thạc sĩ và nghề nghiệp tại Singapore, Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University - SMU) sẽ có buổi chia sẻ thông tin "Master Education & Career Forum" tại TP HCM. Buổi chia sẻ sẽ diễn ra vào 9h30 - 12h30, Chủ nhật, ngày 28/8, tại phòng Prima A, tầng 5, khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Đăng ký tham dự tại đây.

SMU là một trong 5 trường đại học công lập ở "quốc đảo sư tử", chuyên về đào tạo kinh doanh và quản lý trong kinh doanh. Đội ngũ giáo viên của trường đến từ các trường danh tiếng nhất thế giới như Harvard, Standford, Pennsylvania... Trường đào tạo hơn 15 ngành thạc sĩ khác nhau, trong đó có MBA, MSc in Finance, Master of IT in Business -Business Analytics, Master of IT in Business - Financial Services, Master of Information Systems... Lương khởi điểm cho sinh viên của SMU cao nhất trong số các trường đại học ở Singapore.

