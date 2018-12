Hội thảo chọn Australia hay New Zealand cho du học, định cư toàn cầu

Hội thảo "Chọn Australia hay New Zealand cho du học, làm việc, định cư toàn cầu" do Đức Anh A&T tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 9 tại Hà Nội và TP HCM.

TP HCM: 15h ngày 15/9 tại khách sạn Grand Sài Gòn, 8 Đồng Khởi, quận 1.

Hà Nội: 15h ngày 16/9 tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do hoặc đăng ký tham dự để có cơ hội nhận nhiều quà tặng từ ban tổ chức. Đăng ký tại đây, hotline: 09887 09698, 09743 80915, email: duhoc@ducanh.edu.vn

Tham dự sự kiện, phụ huynh, học sinh sẽ có dịp nghe chia sẻ về các chương trình học tập, học bổng... các bậc phổ thông, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giao lưu văn hóa (chọn trong hơn 2.000 trường Đức Anh A&T đại diện);

Bên cạnh đó là những chia sẻ về lộ trình từ học, làm việc, định cư, đầu tư thành công; tiêu chí và hồ sơ xin học, học bổng, định cư.

Ban tổ chức cam kết hướng dẫn chu đáo, đảm bảo lộ trình tiết kiệm, hiệu quả cũng như theo sát học sinh trong suốt quá trình chuẩn bị tại Việt Nam, phấn đấu tại nước ngoài.

Du học Australia và New Zealand nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Hồ sơ xin học gồm:

- Học bạ, bảng điểm của 2 năm học gần nhất;

- Bằng tốt nghiệp hoặc xác nhận tốt nghiệp tạm thời;

- Chứng chỉ tiếng Anh nếu có;

- Hộ chiếu;

- Work CV nếu apply chương trình sau đại học;

- Các thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa nếu muốn xin học bổng.

Lưu ý: Học sinh, sinh viên có thể scan và gửi trước cho ban tổ chức hoặc mang đến sự kiện

Sự hỗ trợ từ Công ty Đức Anh:

- Định hướng nghề nghiệp để dễ xin việc làm, định cư;

- Xin học - bạn có quyền chọn trường;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học;

- Luyện và đăng ký cho học sinh thi IELTS;

- Luyện phỏng vấn visa;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học;

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm tại các nước;

- Hỗ trợ check hồ sơ xin định cư các nước;

- Hỗ trợ bất cứ khi nào học sinh, sinh viên cần.

Trong 5 năm gần nhất, tỷ lệ visa thành công của học sinh tại Đức Anh luôn đạt 98%.

Lộ trình học: Học sinh, sinh viên tùy chọn chương trình học phù hợp:

- Hết lớp 7, 8, 9... chuyển lên học lớp cao hơn;

- Hết lớp 11: học dự bị đại học hoặc phổ thông;

- Hết lớp 12: học thẳng đại học nếu đủ điểm, hoặc cao đẳng, dự bị đại học liên thông lên đại học;

- Hết đại học: học lên thạc sĩ;

- Hết thạc sĩ: học lên tiến sĩ;

- Đang học dở cao đẳng, đại học: chuyển tiếp sang học cao đẳng, đại học ở nước ngoài;

- 8 đến 17 tuổi: có thể chọn học hè, tết, noel.

Hội thảo "Những thông tin quan trọng về xin học, học bổng, visa du học" do Đức Anh A&T tổ chức ngày 1/7 trong khuôn khổ triển lãm du học toàn cầu.

Tham khảo các ngành học bậc cao đẳng, đại học, sau đại học:

Công nghệ thông tin: máy tính, mạng, quản trị mạng, hệ thống, phần cứng, phần mềm, khoa học máy tính.

Truyền thông: truyền thông, truyền thông đa phương tiện,báo chí, báo giấy, báo mạng, in ấn, quản trị truyền thông, truyền hình và phim ảnh.

Cơ khí: cơ khí sản xuất, dây chuyền sản xuất, cơ khí tự động, cơ khí máy, cơ khí hàng không, cơ khí đường thủy.

Kiến trúc: kiến trúc, thiết kế, quản lý dự án, quy hoạch, phát triển thành thị và nông thôn, đất đai và địa ốc, quản lý và đánh giá địa ốc.

Xây dựng: xây dựng, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, đường xá và cầu cống, quản lý dự án xây dựng, cơ khí xây dựng.

Thiết kế và nghệ thuật: thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế sản phẩm, vẽ, đạo diễn, kịch, múa, nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, kinh doanh thiết kế và nghệ thuật.

Kinh tế: kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, thương mại, ngân hàng, kiểm toán, quản trị rủi ro, quản trị nhân lực, marketing, quản trị du lịch và khách sạn.

Khoa học xã hội: phát triển cộng đồng, xã hội học, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ học, công tác xã hội, nhân chủng học, văn hóa.

Giáo dục: giáo dục, quản lý giáo dục, giáo viên (mẫu giáo, cấp 1 - 2 - 3 - đại học), ngôn ngữ (tiếng Anh và các thứ tiếng), biên phiên dịch.

Khoa học ứng dụng: khoa học ứng dụng, công nghệ sinh học, hóa sinh, động vật học, môi trường.

Khoa học tự nhiên: toán, lý, hóa, sinh, địa, vũ trụ học, hải dương học.

Y: Nha khoa, răng - hàm - mặt, mắt, tai - mũi - họng, y tá, điều dưỡng, sức khỏe cộng đồng, quản lý bệnh viện.

Dược: dược nghiên cứu, dược lâm sàng...

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ Công ty tư vấn du học Đức Anh:

