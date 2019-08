Hội thảo Cập nhật chính sách định cư và visa du học Canada 2020

Tại sự kiện ngày 10/8 ở Hà Nội, phụ huynh và học sinh có thể trao đổi trực tiếp về chính sách du học và định cư Canada năm 2020.

Những lý do nên du học Canada

Hiện nay, du học Canada là một trong những sự lựa chọn tốt nhất của học sinh, sinh viên Việt Nam. Bên cạnh chế độ an sinh xã hội tốt và môi trường sống an toàn, chi phí học tập và sinh hoạt tại Canada cũng thấp hơn nhiều so với những quốc gia khác như Anh, Australia, Mỹ. Ngoài ra, SDS - chương trình xét duyệt visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính - đã giúp nhiều học sinh hiện thực hóa giấc mơ du học Canada.

Du học Canada ngày càng thu hút nhiều học sinh, sinh viên.

Nền giáo dục xếp thứ 3 trên thế giới và đáp ứng nhu cầu nhân lực thực tiễn xã hội

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Canada là một trong những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới và có mặt trong ba quốc gia đứng đầu thế giới về mức đầu tư bình quân đầu người dành cho giáo dục sau trung học.

Bằng cấp Canada được công nhận trên toàn thế giới nên sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học quốc gia này có cơ hội nghề nghiệp cao. Việc kết hợp và cân bằng giữa lý thuyết cùng thực hành (co-op) trong chương trình học là điểm đặc thù trong phương pháp giáo dục của đất nước lá phong. Ngoài ra, Canada luôn là đất nước đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Chi phí học tập và sinh hoạt Canada hợp lý

Mặc dù là một quốc gia nằm trong nhóm G8, chi phí ở Canada dễ chịu hơn nhiều so với Anh hay Mỹ. Tổng chi phí du học Canada trung bình của du học sinh ước tính 23.000 đến 30.000 CAD/năm (tương đương 400 triệu đến 500 triệu đồng, tuỳ trường). Mức phí này bao gồm tất cả khoản học phí, sinh hoạt phí, lệ phí làm thủ tục du học Canada trong vòng một năm.

Nhiều chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho du học sinh về việc làm và định cư

Nếu như Australia, Anh, Mỹ, Singapore...thu hút sinh viên quốc tế để phát triển xuất khẩu dịch vụ giáo dục thì Canada lại nhấn mạnh sự chào đón sinh viên quốc tế đến đây để học tập, trải nghiệm và tạo cơ hội để ở lại làm việc, đóng góp cho nền kinh tế.

Khi đăng ký làm việc ngoài trường và từ 18 tuổi trở lên, sinh viên được phép làm việc tối đa 20h/tuần trong thời gian học và toàn thời gian trong thời gian nghỉ (lương tối thiểu 12.5 CAD/h). Với chính sách này, hầu như các bạn sinh viên quốc tế có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian học.

Môi trường sống an toàn bậc nhất thế giới

Theo kết quả khảo sát mỗi năm của Liên hợp quốc đánh giá về chất lượng cuộc sống ở 174 quốc gia, Canada là một trong ba nơi có điều kiện sống tốt nhất trên thế giới. Với mật độ dân cư không quá cao, Chính phủ luôn quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội và môi trường sống của người dân. Nhiều thành phố lớn nơi đây với môi trường năng động, an ninh được bảo đảm, hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt là các đặc điểm thu hút du học sinh Việt Nam cũng như du học sinh quốc tế.

Các chương trình định cư tại Canada

Định cư Canada là phổ biến và thuận lợi nhất hiện nay.

Canada là một đất nước có nền kinh tế phát triển mạnh, cuộc sống văn minh hiện đại và có nền giáo dục phát triển tiên tiến hàng đầu thế giới, vì thế nhiều người lao động nước ngoài muốn định cư tại nơi đây. Hiện Chính phủ Canada mở ra nhiều chương trình định cư cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có 4 chương trình nổi bật dưới đây:

Express Entry

Express Entry là một hệ thống các chương trình nhập cư giúp người lao động có tay nghề chuyển đến Canada với tư cách là thường trú nhân. Hệ thống xếp hạng các ứng viên theo độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ, sau đó chọn ra những ứng viên tốt nhất để đến Canada. Express Entry cũng cho phép đương đơn đưa các thành viên gia đình của họ theo. Express Entry có thời gian xử lý nhanh nhất trong tất cả chương trình thường trú tại Canada; với 80% đơn đăng ký được xử lý trong 4 tháng hoặc ít hơn.

Chương trình Đề cử tỉnh bang - PNP

13 tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec) đều có chương trình nhập cư riêng, được gọi là Provincial Nominee Programs (Chương trình đề cử tỉnh bang) hoặc PNP. PNP giúp cho các tỉnh đáp ứng nhu cầu kinh tế cá nhân của họ bằng cách đề cử một số ứng cử viên nhất định để cấp thường trú nhân. PNP thường tìm kiếm lao động nước ngoài có kinh nghiệm trong các ngành nghề có nhu cầu trong tỉnh. Có gần 80 PNP khác nhau trên khắp Canada, ứng viên từ mỗi quốc gia khác nhau sẽ có các yêu cầu riêng cần đáp ứng.

Chương trình thí điểm Di trú Đại Tây Dương - AIPP

The Atlantic Immigration Pilot Program - Chương trình thí điểm Di Trú Đại Tây Dương (AIPP) đã được đưa ra vào năm 2017 để giúp mang lại nhiều công nhân khu vực Đại Tây Dương của Canada. Chương trình cho phép các nhà tuyển dụng ở khu vực Đại Tây Dương thuê nhân công quốc tế từ bên ngoài Canada. Nếu một nhân viên quốc tế nhận được một lời mời làm việc từ một trong những nhà tuyển dụng tham gia, họ nhận được hỗ trợ trong quá trình nhập cư của họ và trong việc giải quyết của họ sang Canada. Để có đủ điều kiện cho AIPP; trước tiên bạn phải có được một lời mời làm việc từ một trong những nhà tuyển dụng được chỉ định của chương trình.

Chương trình định cư doanh nhân tại Canada

Chương trình định cư Canada diện doanh nhân.

Chương trình định cư theo diện doanh nhân dành cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư tại Việt Nam. Nhìn chung, diện này khá phù hợp với ứng viên Việt Nam vì số tiền đầu tư không quá cao, thủ tục đơn giản và các yêu cầu để xin visa thường trú không quá phức tạp.

Tùy từng tỉnh bang sẽ có yêu cầu về quy trình thủ tục hồ sơ, số tiền đầu tư, kinh nghiệm làm việc và thang tính điểm khác nhau. Đối với các tỉnh bang đang có chính sách phát triển kinh tế thì mức đầu tư thấp hơn, nhiều ưu đãi hơn và yêu cầu với ứng viên cũng thấp hơn. Ngược lại, các tỉnh bang đông dân, sầm uất thì chỉ có nhu cầu thu hút đầu tư với số tiền lớn, do vậy số tiền đầu tư thường lớn và các yêu cầu cũng phức tạp hơn.

Các tỉnh bang đang có chính sách khá thuận lợi thu hút định cư diện doanh nhân tại Canada hiện nay như: New Brunswick, Nova Scotia, British Columbia (chương trình thí điểm định cư tại các khu vực có dân số ít tại tỉnh bang British Columbia).

EduTrust là tổ chức giáo dục uy tín hơn 10 năm kinh nghiệm, chuyên tư vấn và hỗ trợ du học sinh đi Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Ireland, Malaysia, Nhật Bản. EduTrust đang triển khai các chương trình định cư nước ngoài tốt nhất cho người Việt thông qua đầu tư vào các dự án bất động sản tại nước ngoài như: Canada, Ireland, Malta, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Dominica, Cyprus. Đơn vị chuyên đào tạo ngữ pháp tiếng Anh, tiếng Anh giao tiếp, luyện thi IELTS Academic và IELTS General Training tại Việt Nam. Đăng ký tham dự: Thời gian: 9h, thứ Bảy, ngày 10/8 Địa điểm: Phòng hội thảo - Công ty cổ phần đào tạo và du học EduTrust - Tầng 5 - Tòa nhà HKC - số 285 - Đội Cấn - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội. Hotline: 035 63 62 679 (Ms.Nhiên) - 0968.80.86.87 Link đăng ký hội thảo: https://bitly.vn/7ikf Link đăng ký nhận tài liệu hội thảo nếu bạn không thể tham dự: https://bitly.vn/7mom Website: http://edutrust.edu.vn/ Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanduhocEduTrust Info@edutrust.edu.vn Email: Nhienbio@gmail.com

(Nguồn: EduTrust)