Học viện An ninh trao giải sinh viên nghiên cứu khoa học

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Học viện An ninh nhân dân năm học 2016-2017 sẽ diễn ra từ tháng 10/2016 đến tháng 5/2017. Việc xét chọn giải thưởng trải qua 2 vòng. Ở vòng sơ khảo, học viên sẽ thành lập tiểu ban theo nhóm ngành khoa học để đánh giá, cho điểm từng công trình. Mỗi công trình do 2 thành viên đánh giá độc lập, lấy điểm trung bình. Vòng chung khảo: Những công trình đạt trên 80 điểm sẽ được tham gia chấm vòng chung khảo. Tiểu ban đánh giá tập thể và cho điểm phần sinh viên thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu (kèm poster giới thiệu), trả lời câu hỏi chất vấn của các thành viên và người tham dự. Căn cứ 2 vòng, Hội đồng khoa học sẽ họp xét công nhận giải. 3 công trình xuất sắc sẽ được dự xét giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.