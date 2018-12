Học và khởi nghiệp quản trị khách sạn tại Thụy Sĩ

Thụy Sĩ có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới. Chi phí du học chỉ khoảng 14.500 - 20.000 CHF một năm. Cả học phí và chi phí sinh hoạt khoảng 25.500 - 35.000 CHF một năm. Sinh viên sẽ được học xen kẽ với thực tập 5 - 6 tháng một năm, hưởng lương thực tập 2.000 - 3.000 CHF một tháng. Thu nhập từ thực tập khoảng 11.000 - 15.000 CHF trong 6 tháng. Chương trình thực tập sẽ giúp sinh viên có được kiến thức thực tiễn và là cơ hội để sau đó các bạn quay lại làm việc lâu dài.

Du học sinh sẽ có cơ hội nhận học bổng 10% - 30% học phí khi có kết quả học tập tốt ở Việt Nam. Các trường yêu cầu tiếng Anh chỉ 4.5 IELTS trở lên hoặc tương đương. Du học sinh sẽ được trải nghiệm một nước châu Âu khác trong quá trình học; du lịch đến 24 nước khác trong khi du học; làm việc toàn cầu sau khi học xong. Các bạn còn có cơ hội định cư tại Australia. New Zealand, Canada khi bạn có tay nghề được công nhận. Công ty Đức Anh cam kết giới thiệu việc làm nếu các bạn về Việt Nam.

Chương trình tại Thụy Sĩ phù hợp với các bạn hết lớp 12, học lên đại học hoặc tốt nghiệp đại học, học lên thạc sĩ; muốn học các chương trình cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ ngành quản trị khách sạn - du lịch; tìm cơ hội vừa học vừa thực tập có lương 2.000 - 3.000 CHF một tháng; tìm kiếm cơ hội làm việc lâu dài hoặc định cư tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Du học sinh tại Thụy Sĩ sẽ có cơ hội nhận lương thực tập hấp dẫn.

Ngành học và bậc học

Sinh viên có thể học: chứng chỉ nghề (6 tháng); cao đẳng nghề (một năm); cao đẳng nâng cao (2 năm); cử nhân (3 năm); thạc sĩ (2 năm); chứng chỉ sau đại học (một năm).

Các chuyên ngành gồm quản trị khách sạn - nhà hàng; quản trị du lịch và khách sạn - nhà hàng, quản trị du lịch - khách sạn quốc tế; tổ chức sự kiện, tổ chức sự kiện quốc tế; quản trị kinh doanh (về khách sạn); nấu ăn; làm bánh.

Các trường quản trị khách sạn điển hình tại Thụy Sĩ

SHMS - Swiss Hotel Management School (shms.com) có hơn 2.000 sinh viên đang học tập tại hai cơ sở tiêu chuẩn khách sạn 4 - 5 sao là Caux Montreux và Leysin. Hơn 50% sinh viên SHMS có việc làm tốt trước khi tốt nghiệp. 90% số sinh viên còn lại được SHMS giới thiệu việc làm thành công ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cao.

HIM- Hotel Institute Montreux (hotelinstitutemontreux.com) tọa lạc ngay trung tâm thành phố Montreux, cách sân bay Geneva chỉ một giờ tàu hỏa thuận tiện cho việc đi lại và dễ tìm việc làm bán thời gian. Chương trình học tại HIM là một sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dịch vụ nổi tiếng Thụy Sĩ cùng chuyên môn quản lý hiện đại của Mỹ. Sinh viên HIM có truyền thống giành được giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế.

César Ritz Colleges (ritz.edu) là trường quản trị khách sạn Thụy Sĩ đầu tiên được cấp giấy chứng nhận TedQual từ Tổ chức du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc. Tại ba cơ sở đào tạo tại Le Bouveret, Lucern và Brig, sinh viên có cơ hội học tại khu vực nói tiếng Pháp và cả tiếng Đức của Thụy Sĩ, dù tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Trường có một học viện dành riêng cho chương trình nghệ thuật ẩm thực và nấu nướng - Culinary Arts Academy (CAA).

Công ty Đức Anh là đại diện lâu năm và uy tín tại Việt Nam của nhiều trường quản trị khách sạn Thụy Sĩ danh tiếng.

Đức Anh EduConnect là công ty tư vấn du học quốc tế chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; chuyên gửi du học sinh đi Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Công ty là đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic tại Việt Nam, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư. Đức Anh EduConnect còn là đơn vị chuyên đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

Liên hệ Công ty tư vấn du học Đức Anh EduConnect: - 54 - 56 Tuệ Tĩnh, Hà Nội. Tel: (04) 3 971 6229.

- 420 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Tel: (08) 3 929 3995.

Hotline: 0988 709 698 - 0986 888 440.

Email: duhoc@ducanh.edu.vn.

Website: ducanh.edu.vn.

