Học trò Việt viết thư cảm ơn giáo viên nước ngoài

Đây là những lời cảm ơn, chia sẻ chân thành của học sinh trường ILA dành cho thầy cô - là những giáo viên người nước ngoài trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

“Thank you for loving us like our second mom” (Cảm ơn cô đã yêu chúng em như người mẹ thứ hai), một học sinh chia sẻ.

Có em tự nhận mình là “a shy person” (một người nhút nhát) và rất sợ tiếng Anh, nhưng nhờ sự khuyến khích của thầy Luke, cậu bé đã tự tin hơn nhiều. Sau một thời gian được giáo viên hướng dẫn, nam sinh có thể tự tin viết một bức thư hoàn chỉnh bằng những dòng chữ tiếng Anh rõ ràng, rành mạch gửi đến thầy giáo.

Dán bức thư của mình lên cây "Thank you", cô bé Diệu Anh chia sẻ “I love to study with Mr Stephen because he is a funny teacher, he always makes us laugh a lot” (Em thích học với thầy Stephen vì thầy rất vui nhộn, luôn làm cho chúng em cười thật nhiều). Trong bức thư của mình, Diệu Anh không khỏi băn khoăn làm cách nào mà Mr Stephen còn cao hơn cả ba của mình và cho biết cô rất thích mái tóc vàng óng của thầy.

Còn cô bé có nickname Emily chúc cô Hanah nhận được “tuổi trẻ và tình yêu” trong ngày lễ đặc biệt này. Nhiều em không chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng ngôn ngữ mà còn vẽ tặng thầy cô những bức hình đáng yêu.

Những bức thư do học sinh ILA viết gửi tới giáo viên của mình.

Chia sẻ về chương trình này, một học sinh của trường cho biết, không khỏi háo hức khi cùng bạn bè viết thư gửi tới thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo. "Dù vốn tiếng Anh chưa nhiều, nhưng em đã cố gắng hoàn thiện bức thư của mình. Khi thấy cô giáo đọc nó và nói lời cảm ơn, chúng em thật sự rất vui", nam sinh 6 tuổi nói.

Trong khi đó, là một trong những giáo viên nước ngoài tham gia dạy tiếng Anh tại ILA, thầy Aaron Foster không khỏi cảm động trước những chia sẻ của học viên. "Những câu chữ của các em còn ngây ngô nhưng rất ngộ nghĩnh, đáng yêu và chân thật. Tôi đã có một ngày lễ đặc biệt khi nhận những lời chúc, cảm ơn và sự yêu mến từ học trò qua bức thư được viết bằng chính ngôn ngữ mà mình đã dạy các em", Aaron Foster tâm sự.

Những bức thư bằng tiếng Anh được các em dán lên cây "Thank you" như lời tri ân gửi tới thầy cô.

Chia sẻ thêm về hoạt động này, đại diện trường Anh ngữ ILA cho biết, không chỉ chuyên dạy tiếng Anh, ILA còn giáo dục phát triển tính cách cho trẻ, trường luôn khuyến khích các em nói lên suy nghĩ của mình bằng tiếng Anh. Đây không chỉ là hoạt động chúc mừng nhân ngày lễ lớn của thầy cô mà còn là dịp để các em tập nói lời cảm ơn, bộc lộ những suy nghĩ, tình cảm của mình.

Các học viên vui vẻ chụp hình lưu niệm với giáo viên của mình.

Ngoài hoạt động này, trường Anh ngữ ILA còn có nhiều chương trình ngoại khóa, sự kiện sôi động nhằm tạo cơ hội cho học viên thể hiện cá tính, giao lưu với bạn bè như Tuần lễ Halloween, Lễ hội Mùa hè, Cùng Demi Lovato “Trao nụ cười, thêm tự tin”, Lễ hội Giáng Sinh…

Ngọc Anh