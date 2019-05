Học tiếng Anh với các nhà thám hiểm danh tiếng tại Apollo English

Chương trình tiếng Anh hè 'So Wow This Summer' tại Apollo English Việt Nam được dẫn dắt bởi các nhà thám hiểm danh tiếng của National Geographic Learning.

Trải nghiệm cùng nhà thám hiểm là một học phần thú vị nằm trong chương trình tiếng Anh hè "So Wow This Summer" tại Apollo English Việt Nam năm nay. Đây là khóa học kiểu dự án được Apollo English đặt riêng National Geographic Learning thiết kế.

Chương trình giúp học viên tìm hiểu về thế giới xung quanh thông qua các bài học tương tác trực tuyến hàng tuần với Joel Sartore (nhà thám hiểm chuyên nghiên cứu về động vật hoang dã) và Annie Griffiths (một trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên của National Geographic).

Với trải nghiệm này, các em sẽ được rèn luyện tiếng Anh và các nhóm kỹ năng quan trọng như: sáng tạo, nhận biết xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện... Học viên sau đó làm bài thu hoạch cuối khóa để thuyết trình và chia sẻ với người thân những điều mình đã học.

Joel Sartore & tình yêu đặc biệt với động vật hoang dã

Mang trong mình tình yêu đặc biệt với các loài động vật hoang dã, Joel Sartore là nhiếp ảnh gia, diễn giả, tác giả, giảng viên, nhà bảo tồn chuyên nghiên cứu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và tìm cách duy trì sự sống cho chúng.

Joel Sartore cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng The Photo Ark (luôn nằm trong danh sách Best Seller). Ngoài công việc tại National Geographic, ông còn đóng góp cho tạp chí Audubon, Time, Life, Newsweek, Sports Illustrated và nhiều dự án khác. Joel và những dự án ông đã thực hiện về động vật hoang dã đã được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình National Geogeaphic’s Explorer, the NBC Nightly News...

Thông điệp Joel muốn gửi đến các học viên Apollo mùa hè năm nay là: "Sẽ thật sai lầm nếu cho rằng thay đổi hệ sinh thái không ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Khi chúng ta bảo vệ động vật nói chung và động vật có nguy cơ tuyệt chủng nói riêng là chúng ta đang tự cứu lấy chính mình".

Annie Griffiths & bài học về biến đổi khí hậu

Chưa bao giờ biến đổi khí hậu lại trở thành một đề tài cấp bách như hiện nay. Dẫn dắt chủ đề này là Annie Griffiths - một trong số những nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên của National Geographic.

Với kinh nghiệm chụp ảnh khí hậu tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới, Annie Griffiths đã làm việc cho hàng chục tạp chí và sách của National Geographic, bao gồm câu chuyện ở Arabia, Gelilee, Petra, Sydney hay Jerusalem. Annie là diễn giả thường xuyên trên NPR, the Today Show và nhiều kênh truyền hình khác.

Cô đã nhận được giải thưởng từ Hiệp hội Nhiếp ảnh báo chí Quốc gia, Tổ chức phụ nữ quốc gia và Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng. Với kinh nghiệm của mình, Annie sẽ trở thành sứ giả truyền cảm hứng cho các công dân toàn cầu nhí, giúp các em có cái nhìn thực tế về khí hậu và trách nhiệm với môi trường.

Chương trình tiếng Anh hè "So Wow This Summer" tại Apollo English Việt Nam giúp trẻ khám phá thế giới tự nhiên.

Ngoài ra, ngày 20-21/4, nhà thám hiểm Archana Anand (một nhà thám hiểm khác của National Geographic chuyên nghiên cứu về sinh vật biển) sẽ đến Việt Nam để giao lưu với học viên Apollo English tại hai thành phố lớn.

Chia sẻ từ Apollo English, ông Peter Waters - Giám đốc đào tạo cấp cao khu vực phía nam cho biết: "Không bao giờ là quá sớm để học viên có cơ hội tiếp xúc và giáo dục về môi trường. Đến Apollo English, trẻ sẽ có một mùa hè thú vị hơn cả những cuộc phưu lưu và bạn sẽ hiểu cách chúng tôi đang tạo ra công dân toàn cầu – những người có trách nhiệm với bản thân và thế giới xung quanh".

