Học tiếng Anh qua các chủ đề âm nhạc

Ông Richard Madden (Giám đốc học thuật của ACET TP HCM) cho biết: "Trẻ 11-15 tuổi là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Do vậy, việc phụ huynh định hướng tương lai không đúng cách và thiếu sót sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của con trẻ và mất đi cơ hội tìm ra tài năng cũng như phát huy hết năng lực của con mình".

Học tiếng Anh liên quan đến các chủ đề âm nhạc giúp học viên tiếp thu thêm từ vựng hiệu quả và dần quen thuộc với âm thanh của ngôn ngữ.

Cũng theo ông, tri thức là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa quan trọng trong cuộc đời và việc tạo ra nền tảng giáo dục Anh ngữ định hướng là rất cần thiết. Phụ huynh cần biết rằng, bên cạnh kiến thức được học, các em cần trang bị kỹ năng và ứng dụng các kiến thức đó một cách thiết thực để có thể dễ dàng hòa nhập trong môi trường học thuật quốc tế hay làm việc chuyên nghiệp.

Đặc biệt, học tiếng Anh liên quan đến các chủ đề âm nhạc giúp học viên tiếp thu thêm từ vựng hiệu quả và dần quen thuộc với âm thanh của ngôn ngữ. Nhờ đó, các em sẽ dần hoàn thiện phát âm và tự tin nói theo ngữ điệu tự nhiên. "Đó là lý do vì sao chúng tôi thiết kế riêng cho các em khóa học tiếng Anh First Steps - ACET The Musical", ông Richard Madden chia sẻ.

ACET là một trong những trung tâm đầu tiên trong xây dựng nền tảng giáo dục Anh ngữ định hướng (EAP - English for Academic Purposes) theo tiêu chuẩn Úc tại Việt Nam.

Theo đó, mùa hè này, khóa học tiếng Anh First Steps dành cho học viên ở lứa tuổi trung học cơ sở là sự kết hợp chương trình học tập gắn liền với các chủ đề âm nhạc.

Xuyên suốt khóa học, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, các em sẽ cùng thực hiện bài tập dự án nhóm liên quan đến bài tập ứng dụng học tiếng Anh với chủ đề âm nhạc.

Mỗi học viên sẽ phát triển một dự án với chủ đề tự chọn như sáng tạo bài hát với giáo viên lâp trình, chuẩn bị phần trình diễn cho câu lạc bộ nhảy. Nhờ đó, học viên sẽ có trải nghiệm thực tế như làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tranh luận và kỹ năng thuyết trình.

Học hè kết hợp dã ngoại thực tế

Sự kết hợp giữa những giờ tiếng Anh của khóa học First Steps - ACET The Musical và hoạt động ngoại khóa sẽ giúp các em có kỳ nghỉ bổ ích, học nhiều điều mới từ thực tế cuộc sống. Qua đó, các em sẽ tích lũy kiến thức và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân, tăng sự gắn kết với bạn bè và thầy cô, đại diện ACET nhận định.

Kết thúc khóa học, trẻ sẽ được tham gia gala tổng kết First Steps - ACET The Musical. Đây là cơ hội để học viên thể hiện khả năng Anh ngữ trước đám đông, tự tin thuyết trình kết quả học tập.

Không chỉ trang bị kỹ năng Anh ngữ, khóa học First Steps - ACET The Musical cũng như các khóa học tiếng Anh tại ACET đều hướng tới mục tiêu tạo nền tảng vững vàng cho sự thành công của các em trong tương lai, đại diện ACET chia sẻ.

Thế Đan