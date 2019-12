Học tiếng Anh bằng cách đọc báo nước ngoài

Ghi chép từ vựng, tóm tắt tin tức hoặc để lại bình luận dưới mỗi bài báo là cách giúp người học tiếng Anh rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Trang Online Teachers UK liệt kê bảy phương pháp cùng năm tờ báo giúp học tiếng Anh hiệu quả.

1. Ghi chép từ vựng

Khi đọc, xem và nghe các chương trình tiếng Anh, người học sẽ nhận thấy những từ hoặc cụm từ mới lạ, khó hiểu. Điều này đòi hỏi bạn luôn phải giữ bên mình cuốn sổ ghi chú, từ điển và bút đánh dấu (nếu bạn đọc báo giấy) để kịp thời ghi chép từ vựng. Nếu muốn ghi chép và học từ một cách khoa học, hiệu quả hơn, bạn có thể phân loại từ vựng theo chủ đề.

Cụ thể, mỗi bài báo tiếng Anh được chia theo chuyên mục nhất định tương ứng với đề tài bài viết, bao gồm: Chính trị, xã hội, giải trí, thể thao... Bạn có thể phân loại từ cần học dựa theo chuyên mục bài viết hoặc chia nhỏ các đề tài để học chi tiết hơn. Ví dụ, trong đề tài thể thao, bạn có thể sắp xếp từ theo trường từ vựng như bóng đá, điền kinh, quần vợt.

Khi ghi chép, bạn không nên chỉ ghi từ mới tiếng Anh và nghĩa tiếng mẹ đẻ vì sẽ không biết cách dùng từ này trong những ngữ cảnh khác nhau hoặc cách phát âm. Vì thế, hãy ghi chép từ vựng theo những cách thức sau đây, từ mới, phiên âm, nghĩa bằng tiếng Anh (có thể dùng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa biểu đạt) và tiếng mẹ đẻ, một số câu chứa từ.

Một điều chú ý là bạn không nên thấy từ mới là tra và ghi chép lại ngay. Hãy đọc một lượt bài báo để hiểu nội dung cơ bản, sau đó tra cứu và ghi chép những từ xuất hiện nhiều lần.

2. Đọc to các bài báo

Phương pháp này luyện kỹ năng nói và nghe tiếng Anh, giúp bạn cải thiện phát âm và ghi nhớ từ mới. Khi đọc, nếu phát hiện từ vựng không biết cách phát âm hoặc không hiểu nghĩa, bạn hãy ghi chú lại theo phương pháp số 1.

Nếu không đọc báo mà nghe tin tức, bạn có thể sử dụng phương pháp học Shadowing, tức là nói cùng lúc với người bản ngữ trong video đang xem. Phương pháp này khác với kỹ thuật chờ nghe hết câu rồi mới nhắc lại lời nhân vật, thay vào đó, bạn và nhân vật sẽ nói cùng lúc. Từ đó, bạn không chỉ học nói mà sẽ học ngữ điệu, cách ngắt câu, luyến láy của người bản ngữ.

3. Tóm tắt tin tức

Phương pháp này giúp bạn tự kiểm tra khả năng thông hiểu và ghi nhớ tiếng Anh. Đầu tiên, bạn hãy đọc một lượt tin tức, chọn ra ý chính, sau đó diễn đạt lại tin tức theo cách ngắn gọn hơn bằng cách viết hoặc nói. Phương pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng báo giấy vì có thể trực tiếp đánh dấu ý chính.

Ảnh: Shutterstock.

4. Xem các chương trình tin tức

Xem tin tức là phương pháp cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh nhanh chóng. Thông qua hình ảnh, bạn có thể nắm khái quát nội dung người dẫn chương trình hoặc nhân vật đang trình bày. Nghe tin tức cũng giống việc học đàn piano. Bạn có thể mắc lỗi và gặp khó khăn trong thời gian đầu, nhưng dần dần nếu kiên trì, tốc độ nghe hiểu của bạn sẽ tăng đáng kể.

5. Thảo luận về tin tức

Sau khi xem, nghe tin tức, bạn có thể thảo luận nội dung thông tin với bạn học, người bản ngữ hoặc giáo viên dạy tiếng Anh. Các bạn có thể lựa chọn một bài báo thú vị, dành thời gian đọc và tìm hiểu, sau đó cùng bàn luận, nêu ý kiến riêng về bài báo đó.

Trước khi thảo luận, bạn hãy liệt kê danh sách câu hỏi liên quan đến những vấn đề chưa rõ hoặc muốn tìm hiểu kỹ càng hơn để cuộc trò chuyện được mở rộng và cố gắng sử dụng nhiều nhất có thể những từ vựng mới trong bài báo.

6. Sử dụng ứng dụng tin tức trên điện thoại

Ngày nay, con người dành rất nhiều thời gian sử dụng điện thoại thông minh, nhưng nhiều người chỉ đắm chìm vào các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ thời gian quý báu này để đọc tin tức tiếng Anh bằng ứng dụng cài đặt trên điện thoại.

Hiện nay, hầu hết tờ báo tiếng Anh nổi tiếng có ứng dụng trên điện thoại cho phép độc giả đọc báo như trên máy tính hoặc trang web điện thoại. Bạn hãy tải ứng dụng của một số tờ báo yêu thích về điện thoại, bật chế độ nhận thông tin để cập nhật tin tức thú vị và có thể tranh thủ đọc báo bất cứ lúc nào với thao tác dễ dàng.

7. Viết bình luận cuối bài báo

Độc giả thường thích để lại ý kiến và tranh luận với mọi người về tin tức. Bạn hãy nắm lấy cơ hội này để rèn luyện kỹ năng viết của mình. Đầu tiên, bạn hãy tìm đọc bài báo nhận được nhiều bình luận, đọc bình luận của mọi người dưới bài báo và viết ra quan điểm riêng của mình. Tranh luận luôn là cách thực hành tiếng Anh hiệu quả dù bạn nói hay viết.

8. Năm tờ báo online dành cho người học tiếng Anh

Hầu hết người học gặp khó khăn khi bắt đầu đọc hoặc xem tin tức tiếng Anh vì nhiều bài báo được trình bày bởi ngôn ngữ trang trọng, đôi khi theo hướng hàn lâm. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn hiện tại thấp hơn B2 (theo Khung trình độ chung châu Âu), bạn có thể tham khảo một số tờ báo online sau đây.

- News in Levels: Đúng như tên gọi, tờ báo Anh Mỹ này sẽ trình bày các bài báo dựa theo ba cấp độ, từ khó đến dễ. Mỗi bài báo bao gồm những đoạn văn ngắn, thường theo sau bởi video hoặc bản ghi âm. Những cụm từ khó sẽ được làm nổi bật và được chú thích bên dưới bài báo. Cấp độ 1 là tin tức dễ đọc với những câu ngắn, từ dùng đơn giản. Cấp độ 3 là khó nhất, có nghĩa là bài báo sẽ được viết theo đúng văn bản gốc. Cấp độ 2 nằm giữa hai cấp độ còn lại, tức là bài báo sẽ kết hợp đặc điểm ngôn ngữ của hai cấp độ trên.

- BBC Words in the News: BBC có tiếng là tờ báo dành cho người học tiếng Anh vì mỗi bài viết được đính kèm tệp PDF và bản ghi âm để người đọc có thể tải xuống học miễn phí. Giống như News in Levels, những từ vựng khó trong bài báo trên BBC sẽ được in đậm và chú thích. Ngoài ra ở phần cuối tin tức, người học có thể làm bài tập trắc nghiệm để ôn tập kiến thức.

- E-News: Giống với News in Levels, nội dung trên E-News được chia theo ba cấp độ từ dễ đến khó. Mỗi bài báo đều đính kèm bản ghi âm. Giọng điệu và tốc độ của người nói sẽ phụ thuộc vào cấp độ của bài viết.

- The Times in Plain English: Tin tức trên tờ báo này được lấy từ tờ The New York Times với dung lượng và ngôn từ được chỉnh sửa đơn giản hơn, phù hợp với những độc giả đang học tiếng Anh. Để đọc The Times in Plain English, độc giả phải có trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên.

- Breaking English News: Không chỉ cung cấp tin tức theo cấp độ từ 0 đến 6, Breaking English News sẽ đưa ra bài tập sau mỗi bài báo. Bạn có thể tải phiên bản PDF bao gồm tin tức, bài tập và đáp án để ôn luyện. Rất nhiều giáo viên dạy tiếng Anh đã sử dụng tài liệu từ tờ báo này làm bài tập cho học sinh.

Ngoài ra, nếu muốn học thông qua tin tức dạng video, âm thanh, bạn có thể tham khảo BBC Lingohack, BBC Learning English Channel. Đây đều là những tờ báo nổi tiếng dành cho việc học tiếng Anh với nội dung đa dạng, cách phát âm chuẩn xác, phù hợp với từng trình độ.

Tú Anh (Theo Online Teachers UK)