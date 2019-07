Học sinh Hà Nội giành hai huy chương vàng thi sáng chế quốc tế

Hai nhóm học sinh với bảy em THCS và một THPT đã giành giải cao nhất tại cuộc thi Phát minh và Sáng chế thế giới WICO.

Ngày 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin hai phát minh, sáng chế thuộc lĩnh vực Sinh - Hóa và Vật lý của hai nhóm nghiên cứu khoa học liên trường đã đoạt huy chương vàng tại Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới WICO - cuộc thi thường niên do Quốc hội Hàn Quốc bảo trợ.

Sáng chế "Chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu từ nấm men tạo màng sinh học trên than sinh học có nguồn gốc từ trấu" do các em Lý Hán Minh Quang, Trương Tuấn Phong, Phạm Nhật Minh (THCS Giảng Võ), Bùi Nguyên Hoàng (THCS Cầu Giấy), Đặng Trần Duy (THPT Chu Văn An) thực hiện.

Sáng chế còn lại đoạt huy chương vàng là "Ứng dụng nano bạc để nâng cao hiệu suất của thiết bị chưng cất nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời" của các thành viên Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Đức Anh, Phạm Đức Trí (THCS Giảng Võ), Hồ Việt Nhân (THCS Cầu Giấy).

Nhờ tính mới, sáng tạo và thiết thực, ngoài huy chương vàng, hai sáng chế của học sinh Việt Nam còn giành hai giải đặc biệt cho các phát minh sáng chế tốt nhất của Đại học Chulalongkorn Thái Lan và Hiệp hội Khoa học trẻ Indonesia.

Đoàn học sinh Hà Nội dự thi WICO. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới WICO (World Invention Creativity Olympic) là cuộc thi thường niên được thành lập và tổ chức bởi Hiệp hội Phát minh Sáng chế các trường đại học Hàn Quốc và được Quốc hội Hàn Quốc bảo trợ. Cuộc thi được chấm bởi Ban giám khảo quốc tế, dành cho học sinh từ lớp 6 đến 12 trên toàn thế giới.

Năm 2019, WICO được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) từ ngày 25 đến 27/7 với sự tham dự của 22 quốc gia cùng 345 phát minh, sáng chế ở các lĩnh vực khoa học.