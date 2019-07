Học cụ thông minh 'made in Vietnam'

Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, Sakura Materials mang tới cho trẻ những sản phẩm giáo cụ Montessori 100% 'made in Vietnam', an toàn cho sức khỏe.

Gần đây, ngày càng nhiều phương pháp giáo dục sớm tiên tiến trên thế giới có mặt tại Việt Nam, như phương pháp Montessori.

Ngành giáo dục mầm non nhận được nhiều sự quan tâm.

Điểm cộng của phương pháp giáo dục sớm Montessori

Montessori được biết đến tại Việt Nam khoảng năm 2003. Đến nay, qua hơn 16 năm, phương pháp chứng tỏ tác dụng tích cực với trẻ. "Ngày càng nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư xây dựng hệ thống trường Montessori theo tiêu chuẩn quốc tế (từ cơ sở vật chất, hệ thống giáo cụ đến đội ngũ giáo viên). Bên cạnh đó, các trường theo hệ công lập, tư thục cũng đang áp dụng hệ thống giáo cụ ứng dụng phương pháp Montessori vào chương trình giảng dạy", đại diện Công ty Sakura Materials cho hay.

Phương pháp giáo dục Montessori mang lại nhiều tác dụng tích cực cho trẻ.

Nhà máy sản xuất giáo cụ Montessori tại Việt Nam

Công ty Giáo dục mầm non Việt Nam (Sakura Materials) là một trong những đơn vị đầu tiên có nhà máy sản xuất giáo cụ Montessori tại Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nghiên cứu, phát triển, Sakura Materials đem đến cho trẻ những sản phẩm giáo cụ Montessori "made in Vietnam" và an toàn cho sức khỏe của trẻ, đảm bảo đầy đủ, đa dạng sản phẩm đặc trưng.

Được coi là biểu tượng của Montessori - Tháp hồng là bộ giáo cụ cấu tạo từ 10 khối hình lập phương đồng màu, đồng chất, chỉ khác nhau về kích thước. Thông qua việc tiếp xúc, sờ chạm với các khối hình, trẻ sẽ nhận biết được trực quan về khái niệm to - nhỏ, từ đó hình thành tư duy so sánh logic.

Các sản phẩm khác như Hộp thẻ màu cung cấp cho trẻ tên gọi màu sắc, phân biệt các sắc độ màu cơ bản, Bộ chữ cái cát dạy trẻ ghi nhớ mặt chữ và cách sử dụng chữ tạo thành từ ngữ hoàn chỉnh sau này...

Hơn 500 mã sản phẩm đều được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam.

Theo đại diện Sakura Materials, tất cả sản phẩm của công ty đều có nguyên vật liệu nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho trẻ cùng các khâu sản xuất tỉ mỉ. Đội ngũ chuyên môn, giám sát đã hoàn thành những khóa đào tạo của các đơn vị quản lý chất lượng trong và ngoài nước.

Với tiêu chí "Sản xuất giáo cụ Montessori đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam", công ty đã cung cấp giáo cụ và nội thất cho nhiều trường mầm non quốc tế, tư thục, công lập lớn nhỏ khắp cả nước. Một số đối tác của công ty gồm: Hệ thống trường mầm non Quốc tế Sakura Montessori, trường mầm non Quốc tế IQ, trường mầm non Ikids Thái Bình, trường mầm non đô thị Việt Hưng, trường mầm non Sài Đồng...

Thế Đan