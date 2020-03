Học bổng tới 50% ĐH Northampton, Anh

Sự kiện tổ chức tại:

- TP HCM: 13h-18, ngày 21/3, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1;

- Hà Nội: 9h-13h, ngày 22/3 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm.

Sự kiện vào cửa tự do, đăng ký tại đây

Thông tin chi tiết về Triển lãm du học toàn cầu.

Khuôn viên trường ĐH Northampton.

Học bổng Đại học Northampton

- Học bổng đến 30% học phí: dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đăng ký học bất kỳ chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ nào;

- Học bổng đến 50% học phí: dành cho sinh viên đăng ký học chương trình đại học và thạc sĩ; hoặc sinh viên đã có bằng xuất sắc (1st Class) chương trình Top-up (chuyển tiếp vào năm cuối đại học Anh) hay bằng xuất sắc từ bậc học gần nhất và tham gia phỏng vấn với trường.

Hồ sơ xin học, học bổng

Scan các giấy tờ sau và gửi qua email duhoc@ducanh.edu.vn, Đức Anh sẽ rà soát và đánh giá hồ sơ:

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ/ bảng điểm - những gì đã có;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký;

- CV;

- Các thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa - nếu nhắm học bổng;

- Thư giới thiệu từ trường, cơ quan (nếu có).

Thông tin về Northampton Uni

- Top 42 trường đại học được Chính phủ Anh xếp hạng Gold - đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập vượt bậc, cùng với kết quả xuất sắc của học sinh. Đây là giải thưởng cao nhất tại Anh do Chính phủ trao tặng;

- Học phí hợp lý: Cử nhân từ 12,900 bảng - 15,750 bảng một năm, thạc sĩ từ 13,750 bảng - 14,750 bảng một năm;

- Học bổng 30-50% học phí;

- Sinh viên thoải mái lựa chọn ngành học trong bốn khoa chính: Faculty of Business and Law, Faculty of Arts, Science and Technology, Faculty of Health and Society, and Faculty of Education and Humanities;

- Sinh viên được hỗ trợ tối đa trong học tập và đời sống;

- Vị trí thuận tiện: Trường cách trung tâm London khoảng một giờ đi tàu, gần nhiều sân bay quốc tế và ở trung tâm của các tuyến đường bộ và đường sắt đến tất cả các vùng của Anh và châu Âu;

- Trung tâm văn hóa giải trí: Northampton là nơi có các đội thể thao hàng đầu, các địa điểm âm nhạc nổi tiếng, các nhà hát và nhà hàng nổi tiếng với món ăn từ khắp nơi trên thế giới;

- 96% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm sau sáu tháng và mức lương trung bình sau khi ra trường là 20.000 bảng một năm;

- Sinh viên được ở lại làm việc hai năm sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên Northampton được hỗ trợ tối đa trong học tập và đời sống.

Lộ trình học dành cho học sinh Việt Nam

- Hết lớp 11: vào dự bị đại học (một năm), sau đó vào năm nhất đại học.

- Hết lớp 12: Vào thẳng đại học, hoặc vào International Year 1 (một năm) - sau đó vào năm hai đại học;

- Hết đại học: học lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ (nếu có bằng cử nhân - tùy ngành);

- Hết thạc sĩ: học lên tiến sĩ.

Ngành học tại Đại học Northampton

Trường có nhiều sự lựa chọn về ngành học để sinh viên có thể tìm được ngành mình mong muốn:

- Quản trị kinh doanh

- Khoa học Xã hội

- Nghệ thuật

- Giáo dục

- Khoa học & Công nghệ

- Y tế

- Quảng cáo và Marketing

- Khoa học sinh học

- Quản trị nhân sự

- Báo chí và Truyền thông

- Luật

- Quản trị chuỗi cung ứng

- Nghệ thuật biểu diễn

- An sinh xã hội

- Thể thao - Kinh doanh và Khởi nghiệp

- Máy tính

- Kinh tế, Tài chính và Kế toán

- Kỹ thuật

- Ngôn ngữ Anh

- Khoa học Môi trường

- Nghệ thuật và Thiết kế

- Nhà hàng khách sạn

- Thời trang

- Sức khỏe CPD

- Lịch sử, Quan hệ quốc tế và chính trị

- Cảnh sát và tội phạm

- Tâm lý học

- Sức khỏe cộng đồng

- Đào tạo giáo viên

Hỗ trợ từ Công ty Đức Anh

Là đại diện tuyển sinh của trường Đại học Northampton tại Việt Nam, Đức Anh hỗ trợ:

- Tư vấn chọn khóa học, ngành học, bậc học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Bố trí nhà ở, đón, bay, nhập học;

- Cùng nhà trường hỗ trợ học sinh, sinh viên trong suốt quá trình du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.