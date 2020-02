Học bổng tới 50% Đại học Wollongong, Australia

Chương trình học bổng

Đại học Wollongong

- Học bổng 30% học phí chương trình Cử nhân - University Excellence Scholarships (UES): áp dụng cho toàn bộ thời gian học, các chương trình cử nhân tại UOW (học tại các cơ sở ở Australia), ngoại trừ: Tiến sĩ Y khoa (Doctor of Medicine), Y tá (Nursing), Dinh dưỡng 4 năm (Nutrition & Dietetics), Trị liệu và Phục hồi chức năng 4 năm (Exercise Science & Rehabilitation), Sư phạm (Education), Công tác xã hội (Social Work), và Tâm lý học (Psychology) (các chương trình).

- Học bổng 30% học phí chương trình Thạc sĩ tín chỉ - Postgraduate Academic Excellence Scholarship: áp dụng cho toàn bộ thời gian học, các chương trình Thạc sĩ tín chỉ tại UOW (học tại các cơ sở ở Australia), ngoại trừ các chương trình học sau: Doctor of Medicine, Nutrition and Dietetics, Exercise Physiology, Teaching, Social Work, Psychology.

- Học bổng 10% học phí bậc Cử nhân và 20% học phí bậc Thạc sĩ: dành riêng cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2020. Check các khóa học được áp dụng tại đây.

- Học bổng 10% học phí: dành cho sinh viên UOW đã hoàn thành chương trình Cử nhân, muốn học tiêp lên chương trình Thạc sĩ tín chỉ năm 2020.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

UOW College

- Học bổng 50% học phí dành cho chương trình Cao đẳng và Dự bị Đại học:

- Học bổng 25% học phí dành cho chương trình Cao đẳng và Dự bị Đại học:

- Học bổng khóa tiếng Anh:

Hồ sơ xin học, học bổng: Nộp bản scan các giấy tờ sau tới duhoc@ducanh.edu.vn, Đức Anh sẽ check và tư vấn miễn phí giúp bạn:

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ/ bảng điểm - những gì đã có;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu - trang có ảnh và chữ ký;

- Thành tích khác nếu muốn xin học bổng.

Học bổng xét ưu tiên "first come- first served".

Nhiều học sinh của Đức Anh từng học tại các trường chuyên top đầu cả nước giờ là du học sinh tại UOW.

Lý do nhiều học sinh trường top ở Việt Nam chọn học tại UOW

Nhiều học sinh của Đức Anh từng học tại các trường chuyên top đầu cả nước như Amsterdam Hà Nội, Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và giờ là du học sinh tại UOW. Học sinh chọn UOW vì thế mạnh nổi trội của trường:

Chất lượng top tại Australia và thế giới

- Trường xếp thứ 212 thế giới (QS World University Rankings 2020);

- Top 16 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới (QS Top 50 under 50 2019);

- Top một tại bang NSW/ACT về các kỹ năng chung cho sinh viên tốt nghiệp (QILT 2019)

- Yêu cầu đầu vào: trung bình GPA ≥ 70%, điểm IELTS 6.0 trở lên. Nếu không đạt yêu cầu điểm tiếng Anh, sinh viên sẽ học lớp tiếng Anh trước khi vào khóa chính;

- Chi phí sinh hoạt thấp hơn so với các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne hay Brisbane. Người dân Wollongong thân thiện, giao thông tiện lợi;

- Xếp hạng tối ưu 5 sao cho bảy đề mục đánh giá quan trọng của "Australian Good Universities Guides 2019" về: Khả năng giữ chân sinh viên; chất lượng nhân viên, trải nghiệm chung, phát triển kỹ năng, hỗ trợ sinh viên, tài nguyên học tập, gắn kết sinh viên;

- Hỗ trợ tối đa cho sinh viên:

- UOW cung cấp các dịch vụ việc làm hiệu quả cho tất cả sinh viên qua Trung tâm việc làm; hỗ trợ sinh viên nâng cao khả năng tuyển dụng và tìm được việc làm qua các chương trình thực tập, liên kết làm việc ngay trong khi học;

Nhiều cơ hội việc làm và định cư

Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ trong hai tuần trong khi học và làm toàn thời gian kỳ nghỉ, lễ. Được phép ở lại Australia làm việc 2-5 năm sau khi học xong và định cư khi đủ điều kiện.

Trần Trà My- cựu Amser, học bổng 50% UOW College và sẽ chuyển tiếp lên chương trình Bachelor of Commerce tại UOW: "Em thích học tập và sinh sống trong môi trường năng động, thoải mái, gần gũi thiên nhiên lại không quá xô bồ, cạnh tranh, vì vậy em chọn học tại thành phố biển Wollongong thay vì học tại các thành phố lớn. Đại học Wollongong hiện nay cũng là một trong những trường top tại Australia với chất lượng dạy và học tốt, tiên tiến, hiện đại, được đánh giá cao. Tỷ lệ sinh viên sau khi ra trường có việc làm cao và đặc biệt, trường có những gói học bổng lớn". Xem thêm tại đây

Lộ trình học tập dành cho học sinh Việt Nam

a. Bậc học

UOW College đào tạo:

- Tiếng Anh: dành cho học sinh cần học thêm tiếng Anh trước khi vào các khóa học chính tại trường;

- Dự bị đại học - 2 kỳ (8 tháng) - 3 kỳ (12 tháng): dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên. Sau khóa dự bị đại học, sinh viên học vào năm nhất đại học;

- Cao đẳng - 8 tháng - 12 tháng: dành cho học sinh hết lớp 12 trở lên. Sau khóa học cao đẳng, học sinh học lên năm hai đại học.

UOW - đào tạo:

- Cử nhân - 3- 4 năm: Vào thẳng năm nhất đại học nếu học lực xuất sắc; hoặc là sinh viên năm hai đại học từ Việt Nam chuyển tiếp sang hoặc hoàn thành chương trình dự bị đại học, cao đẳng;

- Thạc sĩ - 1-2 năm: dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học;

- Tiến sĩ - 3-5 năm: dành cho sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân danh dự hoặc thạc sĩ.

b. Ngành học

500 chuyên ngành thuộc 5 khoa:

-Kinh Doanh: Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Quản trị, Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing...

- Kỹ Thuật và Khoa học Thông tin: Kỹ thuật dân dụng, Môi trường & Khai khoáng, Cơ khí, Điện, Vật liệu, Sinh học, Máy tính, CNTT, Toán, Thống kê...

- Luật, KHXH và nhân văn, Nghệ thuật: Truyền thông, Báo chí, Âm nhạc, Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ thuật thị giác, Thiết kế đồ họa và Nhiếp ảnh, Tiếng Anh, Luật, Nhân văn...

- Khoa học, Y tế & Sức khỏe: Hóa học, Sinh học phân tử, Khoa học trái đất, Khí quyển và Đời sống, Y tá, Khoa học Y sinh, Giải phẫu, Điều dưỡng, Dinh dưỡng/ Chế độ ăn uống, Rèn luyện/Phục hồi chức năng...

- Khoa học xã hội: Giáo dục, Xã hội, Cộng đồng bền vững, Tâm lý học...

Check nhanh khóa học: https://coursefinder.uow.edu.au/index.html

Hỗ trợ từ Công ty Đức Anh

Là đại diện tuyển sinh của UOW tại Việt Nam, với 20 năm kinh nghiệm và được đánh giá là top agent tại Việt Nam, công ty Đức Anh hỗ trợ sinh viên miễn phí các việc sau:

- Tư vấn chọn trường và ngành học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Đào tạo, luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm, khác;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

- Đặc biệt, tặng 200 AUD cho học sinh nộp hồ sơ, có visa và nhập học UOW năm 2020 (không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác, liên hệ Đức Anh để được tư vấn chi tiết).

Ngày 21, 22/3, Đức Anh tổ chức "Triển lãm du học toàn cầu 2020" dành cho phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm tới các trường Australia.

Triển lãm tổ chức tại:

- TP HCM: 13h-18h, ngày 21/3 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1;

- Hà Nội: 9h-13h, ngày 22/3 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm.

Sự kiện vào cửa tự do, chi tiết và đăng ký tham dự tại đây.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, xin visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty tư vấn du học Đức Anh Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229

TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995

Hotline chung: 09887 09698

Email: duhoc@ducanh.edu.vn

Website: ducanhduhoc.vn/ Đức Anh EduConnect: - Tư vấn du học chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả các thị trường Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản;

- Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS - TOEFL trong du học, việc làm, định cư;

- Đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)