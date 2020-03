Học bổng tới 100% từ hơn 200 trường top đầu Anh

Danh sách học bổng 50% - 100% tại EDUUK 2020

Với số lượng trường hơn 200 trường hàng đầu Anh Quốc và sự góp mặt của nhiều "ông lớn" trong ngành giáo dục Anh như: University of Nottingham, Durham University, University of Birmingham, University of Manchester, Loughborough University... sự kiện hứa hẹn mang đến cơ hội săn học bổng Anh Quốc, kinh nghiệm tìm việc làm và những ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Trường Giá trị học bổng Bậc học Cử nhân Thạc sĩ Dự bị ĐH Trung học Cardiff Metropolitan University 50% học phí x 100% học phí Queen's University Belfast 100% học phí x x Edge Hill University 50% học phí x x Bournemouth University 50% học phí x Nottingham Trent University 50% học phí x x 100% học phí x University of Hull 100% học phí x x University of Leeds 100% học phí Sheffield Hallam University 50% học phí x x University of East Anglia 50% học phí x University of Gloucestershire 50% học phí x University of Leeds 50% học phí x 100% học phí x University of Lincoln 50% học phí x University of Northampton 50% học phí x University of Nottingham 50% học phí x University of Westminster 50% - 100% học phí x x St. Andrew's College Cambridge 50% học phí x x 75% học phí x x Bellerbys College 70% học phí x x The University of Sheffield 50% học phí x Kings Brighton 50% học phí x Kings Bournemouth 50% học phí x

Xem danh sách học bổng đầy đủ tại đây

Sự kiện lần này có nhiều học bổng được xét duyệt tự động dựa trên bảng điểm, không cần viết luận và không cần phỏng vấn hoặc dành cho học sinh nộp hồ sơ sớm... Như vậy, bạn chỉ cần nộp hồ sơ sớm, bảng thành tích học tập đủ tốt là có cơ hội giành học bổng 20% - 50%.

Học sinh được tư vấn 1:1 chọn trường, chọn ngành và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin học bổng tại sự kiện.

Gói ưu đãi tới 20 triệu đồng

Bên cạnh các suất học bổng giá trị, học sinh còn có cơ hội nhận những ưu đãi lên tới 20 triệu đồng từ ISC-UKEAS khi tham dự EDUUK 2020.

Gói 1 - Tặng gói hỗ trợ lệ phí visa trị giá 10 triệu đồng;

- Miễn phí dịch thuật 1,5 triệu đồng;

- Tặng vé máy bay 5 triệu đồng;

- Voucher IELTS trị giá 1 triệu đồng;

- Tặng gói dịch vụ "Sửa bài luận SOP và CV cùng chuyên gia người bản ngữ" trị giá 2 triệu đồng. Gói 2 - Tặng lệ phí visa du lịch châu Âu (một lần) tối đa 3 triệu đồng;

- Miễn phí dịch thuật 1,5 triệu đồng;

- Voucher IELTS trị giá 1 triệu đồng;

- Tặng gói hỗ trợ lệ phí visa trị giá 10 triệu đồng;

- Tặng thẻ mua sắm quốc tế ISIC tại hơn 100 quốc gia. Gói 3 - Voucher IELTS trị giá 1 triệu đồng;

- Tặng gói hỗ trợ lệ phí visa trị giá 10 triệu đồng;

- Tặng vé máy bay 5 triệu đồng;

- Tặng gói dịch vụ "Sửa bài luận SOP và CV cùng chuyên gia người bản ngữ" trị giá 2 triệu đồng;

- Tặng thẻ mua sắm quốc tế ISIC tại hơn 100 quốc gia.

Ưu đãi áp dụng cho các học sinh: Tham dự EDUUK 2020 và nộp hồ sơ trực tiếp tại triển lãm; đi du học Anh qua ISC-UKEAS kỳ tháng 9; đăng ký tham gia sự kiện trong ba ngày 3, 4, 5/3; học sinh được lựa chọn bất kỳ; không áp dụng cho học sinh đang là member của ISC-UKEAS.

Chuỗi hội thảo tại EDUUK 2020

Điều khác biệt của EDUUK năm nay là bên cạnh các hoạt động chính học sinh sẽ được trải nghiệm bài thi IELTS miễn phí từ Hội đồng Anh và tham dự chuỗi các hội thảo giá trị với sự góp mặt của dàn diễn giả danh dự: Mr. Đan Nguyễn (Giám đốc phát triển Shopee), British Council, đại diện Chevening từ Đại sứ quán Anh...

Hội thảo 1: Những lỗi thường gặp trong bài thi Nói IELTS cùng chuyên gia từ Hội Đồng Anh.

Hội thảo 2: Visa 2 năm làm việc tại UK, kinh nghiệm săn Job cùng Mr. Đan Nguyễn (GĐ phát triển Shopee)

Hội thảo 3: Hướng nghiệp ngành khoa học và và cơ hội việc làm tại Bellerbys College

Hội thảo 4: Bỏ túi bí kíp săn học bổng Chevening

Các sự kiện do ISC-UKEAS tổ chức thu hút nhiều học sinh tham gia.

Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện du học EDUUK 2020:

- Hà Nội: 8h30 - 13h30, ngày 7/3 tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm.

- TP HCM: 8h30 - 11h30, ngày 8/3 tại Rex Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, quận 1

Vé vào cửa miễn phí, đăng ký tham dự sự kiện và nhận ưu đãi tại đây.

Thế Đan