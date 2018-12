Học bổng tới 100% Trường Trung học Macquarie, Sydney

MGS - Macquarie Grammar School, tại trung tâm Sydney, đào tạo học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Với môi trường năng động, đa quốc gia, MGS hỗ trợ phát triển toàn diện năng lực, thể chất của học sinh. Năm nay, trường triển khai chương trình học bổng 20-100% học phí dành cho học sinh.

Các suất học bổng dành cho du học sinh Việt Nam năm 2019:

- Một suất học bổng 100% học phí dành cho học sinh xuất sắc;

- Một suất học bổng 80% học phí;

- Hai suất học bổng 50% học phí;

- Hai suất học bổng 30% học phí;

- Bốn suất học bổng 20% học phí.

Số lượng học bổng có hạn và ưu tiên những bạn đến trước "first come- first served".

MGS là trường tư thục nằm trong top 100 trường có thành tích học thuật cao nhất tại bang NSW.

Quy trình xét học bổng

Nộp hồ sơ:

Học sinh nộp trực tiếp tại các văn phòng Công ty Đức Anh - Đại diện ủy quyền của MGS Việt Nam hoặc scan và gửi qua email duhoc@ducanh.edu.vn. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin học (download tại đây);

- Học bạ phổ thông - những gì bạn đã có;

- Bằng tốt nghiệp bậc học gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh nếu có;

- Bằng khen, giấy khen và các thành tích khác nếu có;

- Hộ chiếu (trang có ảnh và chữ ký).

Lịch thi:

- Hà Nội: 13h ngày 22/9, tại VP Đức Anh, 54-56 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng.

- TP HCM: 16h ngày 23/9, tại VP Đức Anh, 172 Bùi Thị Xuân, quận 1.

Nội dung thi:

- Phần 1: Phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường MGS;

- Phần 2: Làm bài kiểm tra tiếng Anh trong khoảng 90 phút (bao gồm 10 phút đọc đề)

- Kỹ năng nghe 30 phút;

- Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng 25 phút;

- Kỹ năng viết 25 phút.

Thời gian thông báo kết quả:

Kết quả thi sẽ được thông báo tới từng thí sinh trước ngày 15/10 hoặc muộn nhất là cuối tháng 10/2018.

Thông tin chi tiết, liên hệ hotline 09887 09698, 09743 80915 hoặc đăng ký online để được hướng dẫn. Đăng ký tại đây.

Thế mạnh của MGS:

MGS là trường tư thục nằm trong top 100 trường có thành tích học thuật cao nhất tại bang NSW.

Trường ở vị trí tiện lợi, tọa lạc giữa khu thương mại trung tâm Sydney (Sydney CBD), gần các trường đại học danh tiếng như UTS, Sydney, Bảo tàng quốc gia Australia, thư viện bang NSW, tòa án NSW, khu kinh tế và doanh nghiệp...

- Giáo viên của trường có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

- Tỷ lệ học sinh có kết quả tốt nghiệp từ 90% trở lên.

- Các bài giảng theo phương pháp khoa học và sáng tạo thông qua: phim ảnh, kịch, bài hát và những lớp hội thoại, kết hợp các chuyến tham quan, tham gia vào các hoạt động cộng đồng và sự kiện xã hội thú vị.

- Môi trường đa văn hóa.

- Phương tiện giảng dạy hiện đại với nguồn tài liệu phong phú, máy móc cập nhật...

- Các dịch vụ dành cho học sinh gồm đón tại sân bay, nhà ở, sức khỏe, hỗ trợ về ngôn ngữ và học tập...

Tỷ lệ học sinh có kết quả tốt nghiệp của trường cao - từ 90% trở lên.

Điều kiện nhập học, khai giảng

Điều kiện nhập học:

- Học lực: Trung bình - Khá trở lên

- Tiếng Anh: Nếu tiếng Anh của học sinh chưa đủ, các bạn có thể sang Australia học thêm trước khi vào học phổ thông. Điểm IELTS và TOEFL (paper and computer) chỉ có tác dụng tham khảo và không đảm bảo sẽ được nhận vào trường. MGS xét tuyển dựa trên kết quả bài kiểm tra đầu vào. Kết quả thi học bổng cũng có giá trị tương đương với bài kiểm tra đầu vào tại MGS.

Tiếng Anh 7-10 tuổi 11-12 tuổi IELTS 5.5 6.0 TOEFL (Paper) 513 547 TOEFL (Computer) 183 210

Lịch khai giảng:

Tháng 1, 4, 7, 10 (Lưu ý: đối với chương trình lớp 11 sẽ không có kỳ khai giảng tháng 7 và tháng 10).

Hỗ trợ từ công ty Đức Anh

Là đại diện ủy quyền tuyển sinh của trường tại Việt Nam, công ty Đức Anh hỗ trợ bạn tư vấn chọn trường, ngành; xin học; xin học bổng; xin visa du học; bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi; sắp xếp nhà ở, đi lại; đón tại sân bay; bố mẹ đi bảo trợ con cái; bố mẹ thăm con cái và các vấn đề khác.

Chi tiết về thủ tục xin học, học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ Công ty tư vấn du học Đức Anh - Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229

- TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995

- Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915

- Email: duhoc@ducanh.edu.vn

- Website: ducanhduhoc.vn/ Đức Anh EduConnect chuyên tư vấn du học chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả các thị trường Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản; Công ty tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế cho IELTS - TOEFL trong du học, việc làm, định cư; Tại đây đồng thời đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)