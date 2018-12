Học bổng kỳ tháng 7 tại Đại học Curtin Singapore

Học kỳ tháng 7 này, Đại học Curtin Singapore có học bổng khuyến học dành cho sinh viên Việt Nam lên đến 85 triệu đồng chương trình thạc sĩ. Học bổng cao đẳng 70 triệu đồng (điếm lớp 12 là 6.5 và IELTS 5.5) và học bổng đại học trị giá 70 triệu đồng. Phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm chương trình học bổng và cơ hội học tại Đại học Curtin Singapore có thể đến phỏng vấn trực tiếp cùng đại diện trường tại các văn phòng IDP.

Buổi phỏng vấn diễn ra vào 9h - 11h, thứ Bảy, ngày 14/5, tại Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM; vào 9h - 11h, thứ Bảy, ngày 21/5, tại 223 Hùng Vương, quận 5, TP HCM; vào 17h - 19h, thứ Ba, ngày 17/5, tại 15 - 17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội; và vào 17h - 19h, thứ Năm, ngày 19/5, tại 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi TP HCM - (08) 2 249 0000 - 3 835 0133; Hà nội - (04) 3 943 9739 - 7 308 7888; Đà Nẵng - (0511) 3 889 828.

Tham dự phỏng vấn, bạn sẽ được miễn phí đăng ký nhập học (application fee); miễn phí bài test tiếng Anh (trị giá 50 SGD), phí hành chính 500 SGD (admin fee) (áp dụng có điều kiện, sẽ được tư vấn cụ thể trong ngày hội thảo); mũ bảo hiểm Curtin Singapore; thẻ giao thông công cộng Ezlink.

Toàn bộ các khóa học tại Curtin Singapore giống về cấu trúc và nội dung giảng dạy tại khu học xá Bently, Tây Úc.

Học tại Curtin Singapore, bạn sẽ được học tập tại một trong những thành phố phát triển nhất thế giới và được tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng cao. Curtin Singapore là điểm khởi đầu chuyến hành trình của bạn với cơ sở vật chất hiện đại, giảng viên giàu kiến thức và kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tiên tiến mang tính ứng dụng cao và liên kết chặt chẽ với ngành nghề thực tiễn.

Khu học xá Curtin Singapore nằm ngay cạnh khu trung tâm thương mại Singapore, một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất châu Á. Chương trình học tập của nhà trường mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp cho sinh viên trên nhiều lĩnh vực.

Thành lập vào năm 1968, Curtin là một trong những đại học công lập hàng đầu tại Australia và nằm trong top 2% các đại học tốt nhất trên thế giới (được đánh giá bởi Academic Ranking of World Universities 2015). Đại học Curtin áp dụng quan điểm của cựu Thủ tướng Australia - ông John Curtin (nhiệm kỳ 1941-1945) là "luôn hướng về phía trước, quá khứ chỉ là sự chuẩn bị cho một ngày mai tốt đẹp hơn".

Toàn bộ các khóa học tại Curtin Singapore giống về cấu trúc và nội dung giảng dạy tại khu học xá Bently, Tây Úc. Sinh viên được nhận bằng tương đương như du học tại Australia với học phí thấp hơn 40%. Đặc biệt, sinh viên có thể chuyển tiếp sang cơ sở đào tạo của Curtin tại Australia với thủ tục đơn giản.

Các chương trình giảng dạy tại trường gồm tiếng Anh, cao đẳng, đại học, thạc sĩ.

Các chuyên ngành bậc đại học gồm:

- Ngành đơn: truyền thông, kế toán, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị hậu cần, marketing.

- Ngành kép: kế toán và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và marketing, quản lý và quản trị nguồn nhân lực, quản trị và marketing, marketing và quảng cáo.

- Các chuyên ngành bậc thạc sĩ: kinh doanh quốc tế, quản lý dây chuyền cung ứng, quản trị dự án.

Học tại Curtin Singapore, bạn sẽ được học tập tại một trong những thành phố phát triển nhất thế giới và được tiếp cận với môi trường giáo dục chất lượng cao.

Đai học Curtin được xếp hạng trong top 2% trường đại học trên thế giới bởi Academic Ranking of The World Universities 2015 và nhận được đánh giá 5 sao xuất sắc bởi QS Stars University Ratings 2015; top 50 đại học dưới 50 tuổi có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới (QS University Rankings 2015). Trường thuộc top 150 đại học trên thế giới đào tạo về kế toán và tài chính (QS World University Rankings by Subject 2016 – Accounting & Finance).

Trường thuộc top 150 đại học trên thế giới đào tạo về kinh doanh và quản lý (QS World University Rankings by Subject 2016 – Business & Management Studies). Trường thuộc top 150 đại học trên thế giới đào tạo về truyền thông và truyền thông đa phương tiện (QS World University Rankings by Subject 2016 – Communication & Media Studies). Đai học Curtin thuộc top 6 trường đào tạo Master of International Business tại Australia (Eduniversal Ratings and Rankings 2015 - 2016); top 40 trường đào tạo Master Supply Chain and Logistics trên thế giới (Eduniversal Ratings and Rankings 2015 - 2016).

Sinh viên của trường được nhận bằng tương đương như du học tại Australia với học phí thấp hơn 40%. Trường có ba học kỳ trong một năm, sinh viên tốt nghiệp trong thời gian ngắn, sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân trong hai năm và thạc sĩ chỉ trong một năm. Thủ tục visa tại trường đơn giản, không cần chứng minh tài chính với sự hỗ trợ tối đa từ trường. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sang Australia; cơ sở vật chất hiện đại, khu học xá gần trung tâm. Singapore là một trong những khu kinh tế trọng điểm của thế giới.

Liên hệ IDP: - Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 3 910 4205.

- 223 Hùng Vương, quận 5, TP HCM. ĐT: (08) 3 835 0133.

- 53A Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04) 3 943 9739.

- 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: (04) 7 308 7888.

- 96 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3 889 828.

- 131 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. ĐT: (0710) 3 733 667.

Website: idp.com/vietnam.

(Nguồn: IDP)