Học bổng hơn 30.000 USD cho sinh viên khoa học công nghệ kỹ thuật

Trong 10 sinh viên có 3 sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội là Nguyễn Ngọc Khang, Hoàng Lê Diệu Hường, Vũ Thị Oanh. 3 sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM gồm: Võ Huỳnh Nhân, Trần Gia Quốc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt. 2 sinh viên Lưu Anh Bảo và Trần Minh Phương Nam đến từ Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM. 2 sinh viên Trương Tấn Sang và Nguyễn Linh Chi đang theo học Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Top 10 sinh viên đạt giải Honda Y-E-S 2019.

Mỗi sinh viên được nhận suất học bổng với tổng trị giá 30.000 USD, 10 xe máy Honda và có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm hoặc các công ty tại Nhật Bản trong thời gian từ 2,5 tháng tới 1 năm trong vòng 4 năm kể từ khi được nhận giải thưởng. Sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.

Lưu Anh Bảo, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM chia sẻ về giải thưởng: "Đạt được giải thưởng, tôi cam kết sẽ nỗ lực trong tương lai để đóng góp sức mình cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, cho sự nghiệp phát triển nền khoa học kỹ thuật nước nhà, vươn tầm khu vực, và khẳng định với thế giới".

Ban tổ chức tặng hoa cho sinh viên đạt giải.

Giải thưởng Honda Y-E-S 2019 nhận hồ sơ từ tháng 5 năm 2019. Su gần 3 tháng, chương trình nhận được 124 hồ sơ của các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết.

Từ hồ sơ, ban tổ chức chọn ra 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào 2 vòng thi là Viết luận và Phỏng vấn. Ở vòng Viết luận, các thí sinh được thử sức với đề tài phát triển công nghệ gắn liền với lợi ích kinh tế gắn liền tác động xã hội và môi trường. Vòng Phỏng vấn, các thí sinh thể hiện tư duy lập luận, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp trước hội đồng tuyển chọn.

Ông Lê Hữu Phúc – Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi là cầu nối đưa Giải thưởng Honda Y-E-S đến với sinh viên khoa học công nghệ kỹ thuật Việt Nam. Những hỗ trợ cả về vật chất và động viên về tinh thần mà Giải thưởng đem lại, hy vọng giúp thế hệ kỹ sư và nhà khoa học tương lai của Việt Nam được tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học, xây dựng nền khoa học công nghệ nói chung và công nghệ sinh thái nói riêng phát triển".

Ông Lê Hữu Phúc, Phó Tổng Giám đốc thứ Nhất Công ty Honda Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Honda Y-E-S được triển khai từ năm 2006 với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Công ty Honda Việt Nam, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ và 10 trường đại học liên kết.

Qua 14 năm đồng hành cùng sinh viên Việt Nam, Honda Y-E-S đã có 1.265 hồ sơ ứng tuyển cùng 140 gương mặt xuất sắc được tặng thưởng. Tiếp đó, có 43 thí sinh tiếp tục nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus (để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Đại diện Honda Việt Nam chia sẻ, công ty mong muốn tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ với thông điệp "Sức mạnh của những Ước mơ". Qua đó, thể hiện mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần phát triển nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho hai nước.

Nha Trang