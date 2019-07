Học bổng đến 100% học phí Đại học Tasmania, Australia năm 2020

UniTas thu hút sinh viên bởi thuộc top 2% thế giới, đa ngành, được cộng 5-10 điểm ưu tiên khi xin định cư, học bổng 50 - 100% học phí…

Học bổng của UTAS

- 100% học phí (4 suất), khoa Business (TSBE - Tasmania School of Business and Economics), bậc đại học hoặc sau đại học (trừ khóa Master of Professional Accounting và Master of Professional Accounting specializations), hạn cuối nộp hồ sơ: 17/11/2019;

- 50% học phí (số lượng có hạn), khoa Business (TSBE - Tasmania School of Business and Economics), bậc đại học hoặc sau đại học (trừ khóa Master of Professional Accounting và Master of Professional Accounting specializations);

- 25% học phí, không giới hạn về số lượng, áp dụng cho các ngành (trừ ngành Y).

Tiêu chí xét học bổng

- Học lực tối thiểu: ứng viên học bổng đại học cần có học lực ≥ 80%; bậc sau đại học - học lực năm cuối cần đạt ≥ 80%;

- Cần duy trì GPA cao nếu muốn duy trì học bổng 50-100% học phí;

- Tiếng Anh tối thiểu: IELTS 6.0, không kỹ năng nào dưới 5.5;

- Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm.

Học bổng rất cạnh tranh và theo tiêu chí "First come- first served" - hồ sơ nộp trước, xét trước, nên các bạn học sinh, sinh viên quan tâm gửi bản scan các giấy tờ cho Công ty Tư vấn Du học Đức Anh qua email duhoc@ducanh.edu.vn để check hồ sơ và tư vấn miễn phí.

Hồ sơ bao gồm

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ của 2 năm gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu (trang có ảnh và chữ ký);

- Work CV - nếu đã có;

- Thành tích học tập - phấn đấu khác nếu có.

Thông tin thêm, liên hệ hotline: 09887 09698 và email: duhoc@ducanh.edu.vn

University of Tasmania lọt top 2% trường đại học hàng đầu thế giới (QS rankings 2019).

Thế mạnh của UTAS

Tasmania là một trong những điểm đến lý tưởng cho học tập và sinh sống. Tasmania chứa trong mình cả một thành phố sôi động tạo nên những cơ hội phát triển và điều kiện để người dân có cuộc sống chất lượng cao, nhưng cũng đồng thời là một nơi để bạn tận hưởng những khoảng lặng trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã.

University of Tasmania lọt top 2% trường đại học hàng đầu thế giới (QS rankings 2019), ngày càng thu hút đông đảo sinh viên quốc tế và Việt Nam theo học, bởi các lý do sau:

- Vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp PTTH ở Việt Nam mà không qua dự bị, nếu bạn đủ điểm;

- Gia tăng số lượng học bổng 10% - 50% học phí;

- Học phí cạnh tranh: 22.500 AUD - 32.500 AUD/năm (các trường có cùng thứ hạng ở các thành phố lớn khác có học phí từ 25.000 AUD - 40.000 AUD/năm);

- Chi phí sinh hoạt thấp nhất tại Australia: 12.000- 15.000 AUD/năm;

- 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Dược tại UTAS kiếm được việc làm trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp;

- Dễ xin việc làm sau khi tốt nghiệp: Lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp UTAS nằm trong Top 10 tại Australia (theo Graduate Salaries Survey 2014);

- Chính sách bảo lãnh của Bang Tasmania khá cởi mở: Danh sách ngành nghề định cư ít bị giới hạn, không tốn phí bảo lãnh, các hồ sơ bảo lãnh bởi Tasmania sẽ hưởng tiến trình xét duyệt ưu tiên, được tiếp cận với sự hỗ trợ từ chính phủ tiểu bang;

- UTAS thuộc cấp độ xét duyệt visa ưu tiên Level 1- khôngyêu cầu chứng minh tài chính.

- Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ/ 2 tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ, lễ; được ở lại làm việc 2- 4 năm sau khi tốt nghiệp;

- Được cộng thêm 5 điểm khi xin PR tại Australia nếu bạn tốt nghiệp từ UTAS;

- Sau một năm làm việc có thể nộp đơn xin thường trú - PR.

Chương trình đào tạo của UTAS

Các ngành học:

UTAS đào tạo hơn 100 chương trình đại học và 150 chương trình sau đại học tại 6 khoa và 3 trường/ viện trực thuộc, bao gồm các ngành:

- Khoa học nông nghiệp & môi trường;

- Kiến trúc và thiết kế;

- Nghệ thuật, âm nhạc và nhà hát;

- Khoa học xã hội & nhân văn;

- Kinh doanh và kinh tế;

- Máy tính & công nghệ thông tin;

- Giáo dục và đào tạo;

- Kỹ thuật;

- Khoa học sức khỏe và chăm sóc cộng đồng;

- Luật;

- Hàng hải;

- Nghiên cứu hàng hải;

- Truyền thông;

- Y, dược;

- Y tá;

- Tâm lý học;

- Khoa học.

Các bậc học sinh viên có thể chọn

- Tiếng Anh;

- Dự bị đại học;

- Cao đẳng;

- Cử nhân;

- Thạc sĩ;

- Tiến sĩ.

UTAS đào tạo hơn 100 chương trình đại học và 150 chương trình sau đại học tại 6 khoa và 3 trường/ viện trực thuộc.

Ưu đãi tháng 7 và hỗ trợ của công ty Đức Anh:

Nộp hồ sơ du học UTAS trong tháng 7, bạn sẽ có cơ hội nhận phiếu ưu đãi 200 USD, bao gồm:

- Miễn phí ghi danh;

- Miễn phí dịch vụ hồ sơ du học;

- Miễn phí hành chính hồ sơ du học;

- Miễn phí dịch thuật hồ sơ du học;

- Tặng combo "Đôi bạn cùng tiến" trị giá 3 triệu đồng cho nhóm từ 2 học sinh trở lên tham dự sự kiện và nộp hồ sơ (Số lượng quà tặng có hạn và áp dụng có điều kiện).

Là đại diện ủy quyền của UTAS tại Việt Nam, cũng là công ty top về chất lượng dịch vụ tư vấn du học cho du học sinh, công ty Đức Anh A&T hỗ trợ các bạn miễn phí các việc sau:

- Tư vấn hướng nghiệp;

- Chọn trường/ ngành học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Xếp nhà ở, đón, bảo hiểm, khác...;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học;

- Cung cấp thông tin việc làm, chính sách đầu tư... tại Australia và các nước khác.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, xin visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: ducanhduhoc.vn/

