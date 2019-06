Học bổng Arizona State University, Mỹ tới 10.000 USD một năm

Trường có các mức học bổng từ 2.000 USD đến 10.000 USD/năm, xét dựa trên GPA (không cần SAT, bài luận cá nhân, thư giới thiệu và CV).

Thành lập năm 1885, Arizona State University hiện là trường đại học có số lượng sinh viên lớn nhất nước Mỹ với 103.000 người theo học. Đây cũng là một trong những lựa chọn đại học công lập Mỹ hàng đầu của sinh viên quốc tế với hơn 13.400 người, trong đó có 150 bạn đến từ Việt Nam.

Tọa lạc tại bang Arizona, trường có 4 cơ sở đặt tại trung tâm thành phố Phoenix (thành phố lớn thứ 5 tại Mỹ), và một cơ sở với mức học phí chỉ 10.000 USD/năm, đặt tại thành phố Lake Havasu (giáp ranh bang California).

Đội ngũ giáo sư và nghiên cứu sinh ưu tú tại Arizona State University đã nhận nhiều giải thưởng khoa học uy tín của Mỹ và thế giới như Nobel, Pulitzer, MacArthur, Vetlesen, International Hydrology. Hiện có khoảng 15 trên tổng số giáo sư của trường là thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ. Bên cạnh đó, hệ thống và cơ hội nghiên cứu đa dạng của Arizona State University như bệnh viện, nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng... cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Trường có hơn 350 chuyên ngành bậc đại học và hơn 200 ngành bậc thạc sĩ, bao gồm các lĩnh vực: Kiến trúc và Xây dựng; Nghệ thuật Thị giác và Trình diễn; Sinh học, Y tế và Sức khoẻ; Kinh doanh, Quản trị và Kinh tế học; Truyền thông và Phương tiện Truyền thông; Toán học và Máy điện toán; Sư phạm và Giáo dục; Kỹ sư và Công nghệ; Khoa học Vật lý và các Vấn đề Môi trường; Nghiên cứu Liên ngành; Ngôn ngữ và Văn học; Luật pháp và Tư pháp; Khoa học Xã hội, Chính sách và các vấn đề liên quan...

Xếp hạng của Arizona State University

- Top 115 cấp Quốc gia (National Universities) – theo U.S News & World Report

- Top 52 Đại học công lập tốt nhất (Top Public Schools) – theo U.S News & World Report

- Top 1 Trường sáng tạo nhất (Most Innovative Schools) – theo U.S News & World Report

- Top 1 Trường công lập tại Mỹ lựa chọn bởi sinh viên quốc tế (Pulic University in the U.S chosen by international students) – theo Institute of International Education

- Top 1 thế giới về đào tạo Thạc sĩ Quản trị (Master’s Management) – theo U.S News & World Report

- Top 15 nước Mỹ về đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế trị (International Business) – theo U.S News & World Report

- Top 20 nước Mỹ về đào tạo ngành Kỹ sư máy tính (Computer Engineering) – theo U.S News & World Report

- Top 11 nước Mỹ về đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) - theo U.S News & World Report

Đặc biệt, 90% sinh viên trường nhận được cơ hội việc làm chỉ trong 90 ngày kể từ ngày tốt nghiệp.

Điều kiện nhập học và học bổng

Điều kiện đầu vào đại học đơn giản: Điểm trung bình chung (GPA) từ 3.0; điểm IELTS Academic từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 61.

Các mức học bổng dao động từ 2.000 USD - 10.000 USD/năm, xét dựa trên GPA (không cần SAT, bài luận cá nhân, thư giới thiệu và CV).

Phụ huynh, học sinh quan tâm tìm hiểu thông tin về Arizona State University và chính sách học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thể tham gia Tuần lễ tư vấn trực tiếp diễn ra từ 14/6 đến 20/6 cùng đại diện tuyển sinh cô Phan Thị Thanh Tâm, Giám đốc Thị trường Mỹ thuộc Tổ chức Giáo dục Kaplan International Pathways.

