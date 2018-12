Hồ sơ cần chuẩn bị để du học các nước tiên tiến đầu năm 2019

Nguyên tắc xét hồ sơ xin học và học bổng là First come first served - hồ sơ nộp trước xét trước và Top down - lấy hồ sơ có học lực từ cao xuống thấp.

Những giấy tờ cần chuẩn bị và scan làm hồ sơ du học gồm:

- Học bạ hoặc bảng điểm của hai năm gần nhất;

- Bẳng tốt nghiệp cấp 3 hoặc đại học, thạc sĩ nếu có;

- Chứng chỉ tiếng Anh nếu có (IELTS/ TOEFL/ PTE A);

- Hộ chiếu trang có ảnh và chữ ký;

- Work CV - nếu đã đi làm.

- Các bậc học

- Phổ thông các lớp 8, 9, 10, 11, 12;

- Cao đẳng/ Polytechnic: hết 11 trở lên;

- Đại học: hết 12 trở lên hoặc chuyển tiếp từ cao đẳng, đại học Việt Nam sang Mỹ, Canada;

- Thạc sĩ, Tiến sĩ: hết đại học trở lên.

Với 18 năm kinh nghiệm tư vấn du học chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ bạn du học thành công.

Trường và ngành học:

Đức Anh A&T sẽ tư vấn kỹ, chuyên nghiệp, giúp định hướng ngành nào dễ học, xin việc hoặc dễ định cư và phù hợp với bạn.

- Danh sách các trường đại học, cao đẳng, phổ thông tại Canada

- Danh sách các trường đại học, cao đẳng, phổ thông tại Mỹ

- Danh sách các trường đại học, cao đẳng, phổ thông tại Australia

Công ty Đức Anh hỗ trợ:

- Tư vấn chọn trường và ngành học;

- Đào tạo, luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học.

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm, khác;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học.

Chi tiết về thủ tục xin học, học bổng, visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ Công ty tư vấn du học Đức Anh tại: Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995 Hotline: 09887 09698, 09743 80915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: ducanhduhoc.vn/

