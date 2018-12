Học bổng tới 24.500 USD từ Tập đoàn Giáo dục Kaplan, Mỹ

Kaplan - tổ chức giáo dục hàng đầu trên thế giới cùng Công ty tư vấn du học Visco tuyển sinh các khóa dự bị đại học, năm thứ nhất đại học, dự bị thạc sĩ với mức học bổng lên tới 24.500 USD học phí khóa khai giảng tháng 1, 5, 8/2017 tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Ông Drew Newport - đại diện tuyển sinh của Kaplan sẽ có buổi gặp gỡ giới thiệu về chương trình học, cơ hội học bổng cùng Tập đoàn giáo dục Kaplan tại Hà Nội. Buổi gặp gỡ sẽ diễn ra vào 17h, thứ Sáu, ngày 16/9, tại Visco, tầng 5, sảnh B, tòa D2, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đăng ký tham dự tại đây.

Các sinh viên của Kaplan được đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao ngay từ ngày đầu tiên nhập học.

Kaplan là một phần của các trường đại học và do các trường đại học quản lý. Các sinh viên theo học tại đây sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn học thuật, được thiết kế bởi các trường đại học. Điều này đảm bảo sau khi hoàn tất thành công khóa học dự bị đại học, năm thứ nhất đại học hoặc dự bị thạc sĩ tại, sinh viên được nhập học vào các khóa học tiếp theo tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Hàng năm, Kaplan đón nhận hàng nghìn sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn được Kaplan đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Tất cả trường đều có dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc sinh viên quốc tế tốt. Các chuyên ngành đào tạo phong phú gồm kinh doanh, khoa học xã hội, kỹ thuật, luật, khoa học tự nhiên, máy tính, nghệ thuật và thiết kế... cùng nhiều chuyên ngành khác.

Kaplan nằm ngay trong khuôn viên ba trường đại học danh tiếng tại Mỹ (Northeastern, PACE, Merrimack, Quinnipiac) và được bảo đảm chất lượng bởi các trường đại học. Sinh viên có thể lựa chọn các khóa học đa dạng gồm tiếng Anh, dự bị đại học, năm thứ nhất đại học, dự bị thạc sĩ. Thời gian khai giảng linh hoạt, vào tháng 1, 5, 8; thủ tục cấp thư mời nhanh; có giáo viên kèm riêng để đảm bảo sự thành công.

Danh sách các trường liên kết với Kaplan gồm:

Đại học Northeastern (NU)

NI được thành lập năm 1898, thuộc nhóm trường hạng 1 (Tier 1 Private) của Mỹ. Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Boston, Massachusetts - thủ đô học vấn của Mỹ. Các ngành thế mạnh của trường gồm kinh doanh, kinh tế, kiến trúc, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, kỹ thuật, Co-op

Trường thuộc hạng 49 quốc gia (US News and World Report); hạng 32 chương trình cử nhân kinh doanh, hạng 56 chương trình MBA (Business Week); hạng 14 các trường kiến trúc (Dr Gary Key’s Centre for Architectural Society); hạng nhất về dịch vụ hỗ trợ việc làm và thực tập (Princeton Review); hạng nhất về chương trình Co-ops - vừa học vừa làm (theo U.S. News & World Report); hạng 56 “Best Business Graduate Schools” (U.S. News and World Report).

NU là một trong những đơn vị tiên phong tại Mỹ triển khai chương trình Coops. Hàng năm, 6.000 sinh viên của trường có cơ hội làm việc với hơn 2.900 đối tác tuyển dụng, nhiều tên tuổi nổi tiếng như Apple, Google, HSBC, IBM, Reebok, Massachusetts General Hospital, Motorola, Microsoft, Walt Disney...

Đại học Pace (Pace University)

Trường được thành lập từ 1906 tại New York, toạ lạc ngay gần trung tâm tài chính khu Manhattan. Các ngành thế mạnh gồm kinh doanh, quản lý, tài chính, marketing, truyền thông, báo chí, phim ảnh. Theo U.S. News & World Report, Pace xếp hạng nhất New York, top 5 Mỹ về dịch vụ sắp xếp thực tập cho sinh viên; MBA xếp hạng hai quốc gia về tỷ lệ được tuyển dụng sau tốt nghiệp. Trường xêp hạng 170 đại học hàng đầu Mỹ (U.S. News & World Report); top 50 đại học Mỹ với sinh viên có thu nhập cao nhất sau tốt nghiệp (BusinessWeek Magazine); thuộc top 20 đại học sẽ giúp bạn trở nên giàu có (Forbes.com).

Trường dành nhiều học bổng hấp dẫn cho sinh viên:

Học bổng Pathway: 2.000 - 10.000 USD.

Học bổng Northeastern:

- 2.000 USD cho sinh viên đạt điểm trung bình từ 7.5 - 7.9.

- 3.000 USD cho sinh viên đạt điểm trung bình từ 8.0 trở lên.

- Giảm 25% học phí cho sinh viên tốt nghiệp tại Northeastern tiếp tục đăng ký học thạc sĩ tại đây.

Học bổng Pace:

- 8.000 - 24.500 USD một năm cho sinh viên nộp hồ sơ đại học.

- 3.200 - 6.380 USD một năm cho sinh viên nộp hồ sơ thạc sĩ.

- 3.500 - 7.000 USD một năm cho sinh viên hoàn thành khóa Pathway chuyển tiếp lên học năm thứ hai tại Weschester Campus.

