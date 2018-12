Học bổng 50-100% tại Southern Illinois University Edwardsville, Mỹ

Southern Illinois University Edwardsville (SIU) là đại học công lập, thuộc top 10 khu vực Trung Tây nước Mỹ. Nhằm giới thiệu cụ thể hơn chương trình học, điều kiện tuyển sinh cũng như chính sách học bổng của trường, Education Path tổ chức hội thảo du học Mỹ.

Chương trình diễn ra lúc 9h, ngày 19/11, tại văn phòng EduPath - lầu 7, số 68 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP HCM.

Với những suất học bổng có giá trị 50-100% học phí, SIU đang hợp tác với EduPath mở rộng tuyển sinh ở Việt Nam nhằm đa dạng hóa cộng đồng sinh viên. Do đó, khi tham dự hội thảo học sinh, sinh viên có thể mang bảng điểm, các giấy chứng nhận thành tích (nếu có) để gặp gỡ, phỏng vấn học bổng trực tiếp với đại diện trường.

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ EduPath là tài liệu trọn khóa học tiếng Anh khi nhập học tại Mỹ (trị giá 30 triệu đồng).

Là trường công lập, SIU tọa lạc tại thành phố Edwardsville trong môi trường xanh tươi thoáng đãng và yên bình, cách thành phố St. Louis sôi động (bang Missouri) 25 phút di chuyển bằng xe ô tô.

Học tập và làm việc tại đây, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, thực tập tìm kiếm việc làm hấp dẫn tại nhiều công ty lớn, tập đoàn nổi tiếng đang hoạt động như Boeing, Anheuser-Busch, Edward Jones, Express Scripts, BJC Healthcare…

Khuôn viên trường an toàn, trang thiết bị được đầu tư hiện đại phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu của các chương trình đào tạo. Sinh viên có thể tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh như các môn thể thao với hồ bơi, sân vận động, phòng gym có mô hình leo núi đầy thử thách. Ngoài ra, SIU có hơn 200 tổ chức đoàn thể do chính sinh viên thành lập và phụ trách tạo sân chơi để bạn giao lưu với sinh viên bản xứ và quốc tế.

Thành lập vào năm 1957, SIU có 60 năm kinh nghiệm và đã đào tạo hàng trăm ngàn sinh viên. Trường liên tục được đánh giá cao từ các tổ chức uy tín của Mỹ như: xếp hạng 23 trong 684 trường đại học giảng dạy tốt nhất chương trình thạc sĩ Mỹ (theo Washington Monthly), xếp hạng 10 trong số các trường đại học công lập tốt nhất khu vực Trung Tây Mỹ năm 2015 (theo U.S News & World Report), đứng thứ 21 trong danh sách Top 50 trường đại học quốc gia an toàn nhất (theo The Daily Beast).

SIU cung cấp hơn 115 chương trình đào tạo từ đại học tới thạc sĩ của những chuyên ngành “hot” như: Y, Dược, Sinh học tế bào và Gen, Môi trường, Quan hệ công chúng, Truyền thông, Kế toán, Sinh hóa, Khoa học máy tính, Kỹ sư, Kinh doanh, Tài chính, Quản lý nhân sự, Giáo dục mầm non, Nghệ thuật, Dinh dưỡng, Dự bị luật, Tâm lý, Thiết kế… Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp của trường đạt hơn 90%.

Trường có chương trình tiếng Anh hỗ trợ cho sinh viên quốc tế với tên gọi ESLi (English as a Second Language International). Chương trình đảm bảo sau khi học xong sinh viên có đủ điều kiện vào học thẳng chương trình đại học hoặc sau đại học mà không cần thi IELTS hay TOEFL. Đặc biệt, trường không yêu cầu điểm SAT, ACT (ghi danh bậc đại học) hoặc GMAT, GRE (bậc thạc sĩ) ngay khi nộp hồ sơ.

