Hiệu trưởng lý giải việc buộc giáo viên thông báo 60 tháng trước thôi việc

Quảng Bình xác minh phản ánh 'nghỉ việc phải báo trước 5 năm'

Trường tư thục Chu Văn An nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: QN

Bà Đặng Thị Trà, Chủ tịch Hội đồng trường tiểu học Chu Văn An (TP Đồng Hới, Quảng Bình) thừa nhận nhà trường yêu cầu toàn bộ giáo viên ký hợp đồng với nội dung báo trước 60 tháng nếu xin thôi việc, nếu không phải nộp phạt bằng 12 tháng lương cao nhất.

Bà Trà thông tin giai đoạn 2010-2014, nhà trường ký hợp đồng lao động với yêu cầu báo trước 30 ngày khi xin thôi việc, không đòi bồi thường. Các năm 2014-2016, do nhiều giáo viên vi phạm hợp đồng, thi tuyển công chức rồi xin thôi việc khiến việc dạy và học của trường tư này gặp xáo trộn. Ngoài ra, trường còn chịu thiệt hại chi phí đào tạo giáo viên.

Do đó, trường nâng thời hạn báo trước khi xin thôi việc lên 12 tháng giai đoạn 2014-2016 và 60 tháng trong năm 2016-2018. Mức bồi thường nhà trường nâng lên từ ba tháng lên 12 tháng lương cao nhất và tiền bảo hiểm. Trường cũng yêu cầu giáo viên nộp bằng gốc. Nội dung này được thông báo công khai, dành nhiều thời gian để người lao động cân nhắc trước khi ký hợp đồng.

Bà Trà bộc bạch rất xót xa khi phải nhìn học trò hụt hẫng khi thay giáo viên giữa năm học. Dù đề nghị mức bồi thường cao, trường chưa nhận 60 triệu đồng của bất cứ người lao động nào khi xin thôi việc. Trường chỉ yêu cầu giáo viên tiếp tục dạy đến khi tìm được người thay thế, hoặc sắp xếp được nội bộ sẽ cho nghỉ mà không yêu cầu bồi thường.

Trường hợp cô Bùi Thị Hà My tố cáo nhà trường yêu cầu bồi thường 12 tháng lương nếu xin thôi việc, tương ứng 60 triệu đồng, bà Trà nói do nữ giáo viên này muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong khi nhà trường chưa tìm được người thay thế nên phạt tiền để "giữ kỷ cương". Tuy nhiên, sau nhiều phiên làm việc, trường đồng ý để cô My chấm dứt hợp đồng không bồi thường.