Hàng trăm cơ hội nghề nghiệp tại hội thảo tự động hóa ôtô

Hội thảo "Autonomous Driving và cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp ôtô" do ĐH trực tuyến FUNiX tổ chức tại FPT Software TP HCM. Tham gia sự kiện có ông Nguyễn Đức Hiển - Giám đốc Nguồn lực FPT Global Automotive và các chuyên gia công nghệ chuyên về lĩnh vực Automotive của FPT Software cùng nhiều học viên FUNiX.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Giám đốc FUNiX TP HCM cho biết, người học ở ĐH trực tuyến xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều muốn phát triển thêm kiến thức công nghệ. Hội thảo về Automotive là cơ hội để các sinh viên FUNiX hiểu biết thêm về công nghệ tự động hóa và những cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp tiềm năng này.

Ông Nguyễn Đức Hiển chia sẻ về xu hướng công nghệ Automotive.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiển và các chuyên gia FPT Software mang đến cái nhìn tổng quan về ôtô điện cũng như xu hướng công nghệ Autonomous Driving.

"Nếu trước đây các yếu tố quyết định sự khác biệt của những chiếc xe là động cơ, hộp số, bộ dẫn động, vô lăng điều khiển và xăng dầu... thì ngày nay, ôtô giống như một chiếc máy tính. Phần mềm và điện thay thế chức năng của các yếu tố cơ học, con người và nhiên liệu. Đó chính là lý do Autonomous Driving trở thành một xu hướng công nghệ tiềm năng, ông Hiển nói.

Giám đốc Nguồn lực FPT Global Automotive cũng cho biết, các công ty ở Nhật Bản đã đầu tư rất nhiều tiền để phát triển, kiểm thử các công nghệ xe tự lái để cung cấp các phương tiên tự lái cho Olympic Tokyo 2020. Các công ty Mỹ như Google, Uber cũng đầu tư rất mạnh để phát triển công nghệ tự lái, với mục tiêu đưa xe tự lái vào đời thực năm 2025. Ngoài ra, doanh thu của thị trường xe không người lái sẽ đạt khoảng 27 tỷ USD vào năm 2025, và con số này vào năm 2035 sẽ là 364 tỷ USD (với 77 triệu xe). Những chiếc xe không người lái có thể chiếm tới 25% lượng ôtô bán ra trên toàn cầu vào năm 2035.

Giám đốc FUNiX TP HCM Nguyễn Thành Lâm chia sẻ thêm, 90% sáng tạo của xe hơi nằm ở phần mềm, 100% xe sẽ kết nối với Cloud. Ông Lâm nhận định, với xu hướng này, xe tự vận hành không còn là lãnh địa của Ford, Toyota, Nissan... mà dần dịch chuyển sang cho các công ty công nghệ chưa có lịch sử, kinh nghiệm về ôtô như Google, Tesla, Uber, Lyft, Apple, Baidu... Các công ty công nghệ Việt Nam như FPT Software cũng đứng trước cơ hội lớn trong lĩnh vực này.

Trước đó, tháng 10/2016, FPT Software đã khởi động dự án phát triển phần mềm cho xe tự hành với phần mềm tự động căn, chuyển làn; tránh chướng ngại vật và nhận diện biển báo giao thông. Sau 6 tháng nghiên cứu, ngày 31/10/2017 các phần mềm này đã được đưa vào vận hành thử nghiệm trên ôtô chạy trong khuôn viên của công ty.

Chiếc xe khi vận hành có thể tự căn làn, chủ động rẽ trái, phải theo vạch đường. Trong quá trình di chuyển, xe xác định đối tượng qua đường theo công nghệ học máy và có thể tự động phanh cũng như vòng tránh vật cản.

Ông Nguyễn Đức Hiển giới thiệu về chiếc xe tự vận hành do FPT Software phát triển.

Ông Hiển nhận định, ngành Automotive có nhiều tiềm năng. Nhu cầu công việc trong ngành rất cao. Người học trang bị kiến thức về phần mềm lẫn chế tạo ôtô sẽ có cơ hội việc làm trong giai đoạn tới.

Các chuyên gia công nghệ cũng cho biết, ngôn ngữ lập trình phổ biến để làm việc trong lĩnh vực Automotive là C và C++. Các bạn trẻ thành thạo hai ngôn ngữ này có cơ hội lớn. Ông Nguyễn Thành Lâm tiết lộ, FPT đã đặt hàng FUNiX 500 sinh viên thành thạo C và C++ để tham gia vào lĩnh vực Automotive tại FPT Software trong thời gian tới.

Ra đời năm 2015, FUNiX là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo ngành công nghệ thông tin hệ đại học bằng hình thức trực tuyến. Với chương trình đào tạo thực tế, FUNiX giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngay khi đang học. Bên cạnh đó, trường cũng có những thỏa thuận hợp tác với các công ty, tập đoàn công nghệ lớn, đảm bảo đầu ra cho sinh viên.

