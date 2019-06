Hàng chục chuyến đò miễn phí đưa thí sinh đi thi ở Nghệ An

Phụ huynh và thí sinh được nhắc nhở mặc áo phao theo quy định, hỗ trợ phát nước miễn phí khi qua sông Lam.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, hơn 100 thí sinh theo học tại trường THPT Đặng Thai Mai (xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An) phải tới điểm thi tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Thanh Dương). Do quãng đường đi qua cầu xa hơn 15 km so với đi đò nên nhiều phụ huynh và thí sinh chọn bến đò Phuống trên sông Lam để rút ngắn thời gian đi lại.

Một chuyến đò Phuống qua sông Lam ngày 26/6. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ba ngày nay, hàng chục thanh niên tình nguyện, công an túc trực ở hai đầu bến đò để hỗ trợ thí sinh. Huyện Thanh Chương cũng chỉ đạo chính quyền hai xã miễn phí tiền đò trong những ngày thi, siết chặt việc đảm bảo an toàn tại bến đò.

Thí sinh Đào Văn Quyết (trú huyện Thanh Chương) cho biết, do ít đi đò nên trước kỳ thi khá lo lắng, phải dậy sớm hơn đề phòng trục trặc.

Thí sinh được mặc áo phao trước khi đò rời bến. Ảnh: Nguyễn Hải.

"6h em chạy xe máy một mình tới bến đò thì công an và tình nguyện hỗ trợ lên đò, hướng dẫn mặc áo phao, phát cả nước uống nên cảm thấy an tâm. Thời gian qua đò khá nhanh, ba ngày nay em không bị trễ giờ, yên tâm làm bài thi", Quyết nói.

Tại bến, hai đò công suất 30CV thay nhau đưa đón thí sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông. Mỗi chuyến đò chở từ 10 đến 12 xe máy kèm theo 12 người. Dù nước sông Lam đang mùa cạn gây khó khăn cho việc chạy đò, mỗi chuyến đò cũng chỉ mất 5 đến 10 phút.