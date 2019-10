Hạn cuối nhận hồ sơ vào University of Arts London

Đối với hệ dự bị đại học, University of Arts London nhận hồ sơ đến hết ngày 31/1/2020, hệ cử nhân là 15/1/2020 và hệ thạc sĩ là 28/2/2020.

UAL - University of the Arts London, xếp hạng nhất tại UK và top 2 đại học tốt nhất thế giới về đào tạo các ngành Thiết kế, Kiến trúc, Thời trang, Truyền thông, Mỹ thuật, 3D animation, Thiết kế đồ họa, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật biểu diễn...

Nếu muốn nhập học kỳ tháng 9/2020, học sinh, sinh viên có thể gửi trước hồ sơ xin học cho Công ty Tư vấn Du học Đức Anh để được kiểm tra, hướng dẫn chuẩn bị tốt portfolio cho phỏng vấn.

- Nộp hồ sơ online tại đây

- Hoặc liên hệ với cô Lucy Lu, Đại diện UAL tại Việt Nam để được hỗ trợ, 09887 09698, lucy@ducanh.edu.vn

- Hạn cuối nhận hồ sơ: Dự bị đại học: ngày 31/1/2020; Cử nhân: ngày 15/1/2020; Thạc sĩ: ngày 28/2/2020.

Đăng ký nhận tư vấn tại đây

Thế mạnh của UAL

- Xếp hạng nhất tại UK và hạng hai thế giới về đào tạo Nghệ thuật & Thiết kế, theo QS Rankings 2019;

- Được bình chọn là một trong số những trường đại học hiện đại, tốt nhất của nước Anh, theo The Sunday Times University Guide;

- Trường đạt nhiều giải thưởng danh giá: 50% các công trình nghiên cứu của trường được đánh giá là hàng đầu thế giới; 77,5% tác phẩm và công trình được công nhận đạt tầm cỡ quốc tế;

- Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực, với kỹ năng, chuyên môn, kiến thức cũng như đam mê giảng dạy... nhằm mang lại cho sinh viên trải nghiệm học tập có giá trị;

- UAL có sáu trường thành viên đều nằm tại trung tâm của mỗi khu vực: Camberwell College of Arts (CCA), Central Saint Martins (CSM), Chelsea College of Arts (CCA), London College of Communication (LCC), London College of Fashion (LCF) và Wimbledon College of Arts (WCA);

- Là nơi đào tạo ra những nghệ sĩ và nhà sáng tạo nghệ thuật nổi tiếng thế giới như: Stella McCartney (nhà thiết kế thời trang), Jimmy Choo (nhà thiết kế giày), Anish Kapoor (nhà điêu khắc), Lucian Freud (họa sĩ), Colin Firth (diễn viên).

UAL xếp hạng nhất tại UK và hạng hai thế giới về đào tạo Nghệ thuật & Thiết kế, theo QS Rankings 2019;

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Bước 1: Chọn ngành học

Các bạn có thể thoải mái lựa chọn hơn 100 khóa học về: Thiết kế 3D và thiết kế sản phẩm, Phụ kiện, giày dép và đồ trang sức, Hoạt hình, tương tác, phim ảnh và âm thanh, Kiến trúc và thiết kế không gian, Quản trị kinh doanh và khoa học, Truyền thông và thiết kế đồ họa, Curation (Quản lý, tổ chức triển lãm) và Văn hoá, Thiết kế thời trang, Mỹ thuật, Illustration, Báo chí, Quan hệ công chúng, truyền thông và xuất bản, Nhiếp ảnh, Dệt may và nguyên vật liệu, Kịch, điện ảnh và thiết kế trình diễn... Xem tất cả ngành học của UAL tại đây

Bước 2: Chọn khóa học

Check nhanh: www.arts.ac.uk/courses

- Chương trình Foundation Diploma về Nghệ thuật và Thiết kế - chuyển tiếp lên Cử nhân: tốt nghiệp THPT, IELTS 5.0, portfolio, phỏng vấn với trường;

- Chương trình Pre-Degree- chuyển tiếp lên Cử nhân: hoàn tất THPT, IELTS 5.0-5.5 tùy từng khóa, portfolio, phỏng vấn với trường;

- Thạc sĩ: Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành liên quan, IELTS 6.5 (IELTS 7.5 đối với ngành Diễn xuất, 7.0 đối với ngành Quản trị đổi mới, Diễn xuất, Đạo diễn, Biên kịch), portfolio, phỏng vấn với trường.

- Khóa học hè - 6 tuần: Dành cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên muốn được đào tạo các kỹ năng và chuẩn bị portfolio tốt nhất, trước khi vào học chương trình dự bị hoặc cử nhân. Xem chi tiết tại đây

Tham khảo: Học bổng, học phí

Bước 3: Nộp hồ sơ

Những giấy tờ sau cần được scan từ bản gốc, bản scan phải rõ ràng (độ phân giải thích hợp là 200dpi).

STT Giấy tờ Ghi chú 1 Bảng điểm: A level, hoặc IB, hoặc học bạ lớp 10, 11 và kỳ 1 lớp 12 Việt Nam, hoặc đại học Gửi bảng điểm mới nhất cùng vớiđiểm A level/ IB dự kiến. Tất cả giấy tờ này cần được xác nhận bởi nhà trường. 2 IELTS UKVI hoặc IELTS/ TOEFL/ PTE A Bắt buộc phải là chứng chỉ IELTS UKVI, điểm tối thiểu 5.5, không có kỹ năng nào dưới 5. Với các bậc học khác: IELTS hoặc TOEFL hoặc PTE A. 3 Portfolio/ Bản vẽ - tác phẩm đã sáng tác 10 - 15 tác phẩm thể hiện được tốt nhất khả năng của bạn trong lĩnh vực mà bạn dự định học/ Đức Anh sẽ hướng dẫn bạn hoàn thành tốt. 4 Thư giới thiệu của thầy cô Một thư giới thiệu từ giáo viên bộ môn xã hội hoặc ban giám hiệu nhà trường - nếu học dự bị, hai thư nếu học Ba/ Ma. 5 Thư nguyện vọng Trình bày khả năng của bạn/ mục tiêu trong học tập/ cam kết trong học tập 6 Hộ chiếu Trang có ảnh và chữ ký 7 Kết quả chương trình IB/ A level/ Lớp 12 Việt Nam/ Đại học Gửi khi có kết quả này

Chia sẻ của sinh viên quốc tế về UAL

Ngoc Trieu - BA (Hons) Design Management (previously BA (Hons) Design Management and Cultures), London College of Communication. "Những trải nghiệm học tập thú vị nhất đều diễn ra bên ngoài lớp học, vì vậy lời khuyên của tôi với các sinh viên mới là hãy ra ngoài và khám phá. Hãy tới các sự kiện, kết bạn, tham gia các hoạt động xã hội. Hãy tận dụng thời gian sinh viên của bạn", Ngọc Triều chia sẻ.

James Frost - BA (Hons) Textile Design, Chelsea College of Arts. Theo James Frost, một trong những điều tuyệt vời nhất khi học ở UAL là các mối quan hệ bạn gây dựng được với nhân viên kỹ thuật. Họ rất hỗ trợ và có nhiều ý tưởng hay, hầu hết họ đều có cơ sở thực hành riêng bên ngoài trường học, và am hiểu sâu rộng về mọi thứ liên quan tới công việc của bạn.

Rakshita Arvind - BA (Hons) Creative Direction for Fashion, London College of Fashion. "Khóa học của tôi tập trung nhiều vào thực hành và phát triển sáng tạo cá nhân. Trong suốt thời gian thực tập ở năm thứ hai, điều đó trở nên rõ ràng hơn khi các kỹ năng mà tôi có được tại UAL phù hợp với công việc trong thực tế", Rakshita Arvind chia sẻ.

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam Công ty Tư vấn Du học Đức Anh - Hà Nội: 54- 56 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng | ĐT: 024 3971 6229 - TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1 | ĐT: 028 3929 3995 - Hotline: 09887 09698 - Email: lucy@ducanh.edu.vn - Website: www.ducanhduhoc.vn - UAL website: www.arts.ac.uk/

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)