Hai yếu tố quan trọng khi chọn trường mầm non cho trẻ

Lâu nay, khi chọn trường mầm non cho con, các bậc cha mẹ thường quan tâm đến chế độ ăn uống, camera giám sát, học phí… Những yếu tố trên rất cần thiết nhưng không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Sự an toàn

An toàn với bất kỳ ai cũng quan trọng, đặc biệt là với trẻ ở độ tuổi mầm non vì các em còn quá nhỏ, gần như chưa biết đến khả năng tự vệ.

Trường mầm non được xem là an toàn khi không có bạo lực,; trẻ được bảo vệ 24/24 trong thời gian đến trường. An toàn là khi bé được học tập, vui chơi trong môi trường không khí trong lành, không bị ảnh hưởng bởi khói bụi, chất độc hại từ các nhà máy, xí nghiệp cơ sở sản xuất...

Ngoài ra, đó phải là trường có cơ sở vật chất được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn trường chuyên dành cho mầm non để trẻ được thoải mái, an toàn vui chơi, học tập, ăn ngủ.

Nhà bếp với trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ. Đội ngũ đầu bếp riêng trực tiếp chế biến thức ăn cho bé.

Xử lý tình huống khẩn cấp

Sự cố là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, nếu đặt trường hợp có tình huống khẩn cấp xảy ra, nhà trường cần phải có sẵn phương án và khả năng xử lý tốt thì mới đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

Đối với trẻ mầm non, khi chọn trường phụ huynh không nên bỏ qua những tiêu chuẩn bắt buộc sau: cơ sở vật chất đầu tư xây dựng có đảm bảo để xử lý nếu có tình huống khẩn cấp; có bao nhiêu cửa thoát hiểm tại lớp học; lối thoát hiểm có đảm bảo dẫn ra bên ngoài nhanh chóng?

Bên cạnh đó, cha mẹ nên chú ý đến sĩ số học sinh, giáo viên và bảo mẫu trên mỗi lớp; kiến thức an toàn của giáo viên, bảo mẫu được trang bị ra sao; xử lý y tế khi có tình huống khẩn cấp cũng là yếu tố cần được lưu tâm.

Trường cần có phòng y tế và bác sĩ chuyên khoa nhi, chăm sóc y tế học đường, xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Ngọc Anh