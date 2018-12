Hai nam sinh Bình Định tử vong vì bị lũ cuốn

Người Bình Định, Quảng Ngãi gồng mình gánh lũ

Tràn Bờ Dọn ở thị Xã An Nhơn, nơi hai nam sinh bị lũ cuốn trôi ngập trong lũ. Ảnh: Tuấn Minh

Sáng 8/12, nhóm học sinh lớp 8 trường THCS An Nhơn trở về nhà sau hai tiết học ở lớp. Khi băng qua tràn Bờ Dọn ở xã An Nhơn, thị xã An Nhơn (Bình Định) lúc dòng nước chảy mạnh, hai em bị cuốn trôi.

Nam sinh đi cùng hốt hoảng, chạy kêu cứu. Hàng chục người vây kín khu vực tìm kiếm. Nhiều giờ sau, một nam sinh được tìm thấy bên bờ ruộng gần đó nhưng đã tử vong. Thi thể em còn lại trôi dạt cách vị trí bị nạn khoảng 500 m.

Đập tràn nơi các học sinh gặp nạn nằm giữa cánh đồng, cách Quốc lộ 1A chừng 150 m và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Giọng thều thào, Phan Tiến Cang - nam sinh phát hiện hai bạn bị lũ cuốn chưa hết sợ hãi cho biết, các em đi qua đập tràn để về nhà vì nghĩ nước đã rút, không còn chảy xiết. "Thấy bạn trước ngã nhào khi dắt xe qua tràn nước 10 m, bạn sau chạy đến cứu, song dòng nước đã cuốn trôi cả hai", Cang kể.

Người thân nam sinh khóc ngất khi thấy thi thể con. Ảnh: Tuấn Minh

Sáng cùng ngày, thi thể chị Nguyễn Thị Phúc (25 tuổi) ở huyện Tuy Phước mất tích trong lũ ba hôm trước được người dân tìm thấy trên cánh đồng ngập nước ở xã Phước Hòa.

Tại huyện Tuy Phước, hai hôm trước, nữ sinh Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Phước Thuận) cũng bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Định, mưa lũ gần đây đã gây ngập hàng nghìn ngôi nhà trên toàn tỉnh. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt; hàng nghìn hecta lúa, hoa màu chìm sâu trong nước, hư hỏng. Thống kê đến hôm nay, toàn tỉnh có 13 người chết và 6 bị thương.

Tuấn Minh