Hai lợi ích khi cho trẻ tiếp xúc sớm với nền văn hóa các nước

Dễ hòa đồng, phát triển trí tuệ, cảm xúc

Việc cho trẻ tiếp xúc, tìm hiểu sự đa dạng của văn hóa đất nước và con người trên thế giới sớm sẽ mang lại nhiều lợi ích mà cha mẹ không ngờ tới. Thực tế, trẻ em 5-6 tuổi đã có thể hiểu tại sao có người da đen, da trắng, da vàng, lý do một đất nước nói ngôn ngữ này mà không phải ngôn ngữ kia...

Jawaharlal Nerhu đã từng nói: “Văn hóa là sự mở rộng tâm hồn và phát triển trí tuệ” (Culture is the widening of the mind and of the spirit). Tiếp xúc văn hóa thế giới từ sớm giúp kích thích trí não, khuyến khích trẻ suy nghĩ sáng tạo, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề và học tập tốt hơn. Đặc biệt, trẻ sẽ thấu hiểu và dễ chấp nhận sự khác biệt của những người xung quanh, phát triển trí thông minh, cảm xúc tốt hơn.

Những kỹ năng mềm này là chìa khóa giúp trẻ biết thưởng thức, trân trọng sự khác biệt từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, để trẻ thành công trong học tập và cuộc sống.

Học tiếng Anh tốt hơn

Được học với giáo viên người bản xứ, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau thông qua các hoạt động thực tế sẽ giúp trẻ tiếp xúc và học ngoại ngữ tốt hơn. Nhằm giúp trẻ khai thác những lợi thế này, Language Link Việt Nam xây dựng khóa học tiếng Anh mùa hè riêng để trẻ tăng tốc luyện ngoại ngữ.

Ở lứa tuổi mẫu giáo, ngoài các hoạt động học tập thông thường, các bé sẽ được học tiếng Anh qua các hoạt động dự án (project-based learning) như làm thủ công, học trực quan. Ví dụ, trong bài học về châu Phi, trẻ được tự tay làm một chiếc cờ của một số quốc gia bất kỳ, biết loài cây nổi tiếng ở châu Phi chính là những cây bao báp khổng lồ, hay đất nước của những chuyến du hí ly kỳ của các con vật trong phim Madagascar chính là Nam Phi xinh đẹp...

Qua các hoạt động khám phá văn hóa các nước trong môi trường Anh ngữ, trẻ được làm quen và tích lũy kiến thức, ngôn ngữ về văn hóa của các quốc gia. Ngoài ra, các em còn phát triển kỹ năng vận động tinh (fine motor skills), tăng sự khéo léo của đôi tay, hình thành và phát triển các kỹ năng viết (pre-writing skills), kỹ năng xã hội như làm việc nhóm, giao tiếp…

Còn lứa tuổi tiểu học và THCS, các em sẽ tiếp tục trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh toàn diện cùng chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời, tích lũy thêm nhiều kỹ năng và kiến thức thông qua các dự án ngôn ngữ, hoạt động ngoại khóa.

Cụ thể, dự án “Nhà lãnh đạo nhí” (Little Presidents Project) giúp học viên nâng cao khả năng tiếng Anh, tích lũy kiến thức văn hóa, xã hội, phát triển khả năng tư duy, kỹ năng làm việc độc lập, tố chất lãnh đạo. Hay chuyến dã ngoại tham quan Trung tâm văn hóa Mỹ sẽ tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu và tích lũy những kiến thức mới về nền văn hóa của đất nước tiên tiến nhất thế giới, đồng thời thể hiện, thực hành vốn từ vựng phong phú đã được học tại Language Link.

“Học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài cũng chính là lúc trẻ được tiếp xúc với một nền văn hóa khác. Trẻ biết được có những người đến từ nước ngoài, sử dụng ngôn ngữ khác mà trẻ đang từng ngày học hỏi, họ sở hữu màu mắt, làn da, màu tóc khác... Thông qua việc tiếp xúc, trò chuyện với giáo viên, trẻ hiểu thêm về đất nước, nền văn hóa, phong tục, tập quán... của quê hương thầy, cô giáo. Các hoạt động này giúp trẻ hình thành khả năng nghe, nói tự nhiên hơn như người bản ngữ”, ông Gavan Iacono - Tổng giám đốc Language Link Việt Nam phân tích.

Việc khơi gợi sự tò mò, trí tưởng tượng của trẻ thông qua các khám phá, tiếp xúc văn hóa trong các bài học tiếng Anh tích hợp cũng thúc đẩy trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh để tìm hiểu, tích lũy thêm hiểu biết, kiến thức.

N.Loan