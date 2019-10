Hai bài toán khó trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học của Singapore

Tuần qua, học sinh tiểu học Singapore thi tốt nghiệp (PSLE). Hai bài toán dưới đây thuộc diện khó, bị phụ huynh phản ánh là "làm học sinh suy sụp, kiệt quệ".

Problem 2: Given the following figures

a) Fill in the table.

Figure 1 2 3 4 5 White triangle 1 1 6 6 Grey triangle 3 3 10 Total

b) Find the total number of grey and white triangles for Figure 250.

c) Find the percentage of grey triangles in Figure 250.

Dịch đề:

Cho các hình vẽ sau:

a) Điền vào bảng sau:

Hình 1 2 3 4 5 Số tam giác trắng 1 1 6 6 Số tam giác xám 3 3 10 Tổng số tam giác

b) Tìm tổng số tam giác cả xám và trắng trong hình 250.

c) Tìm phần trăm số tam giác xám trong hình 250.

Problem 3: Jamie and Jennie used $61.20 each to buy some egg tarts. Jamie has a 15% discount coupon and bought 6 more egg tarts than Jennie.

a) How many egg tarts did Jamie buy?

b) What is the cost of an egg tart?

Dịch đề: Jamie và Jennie mỗi người tiêu $61.20 để mua bánh trứng. Jamie có một phiếu giảm giá 15% và đã mua nhiều hơn Jennie 6 chiếc bánh.

a) Hỏi Jamie mua bao nhiêu chiếc bánh?

b) Giá tiền một chiếc bánh là bao nhiêu?

Trước đó ngày 30/9, chị Serene Eng-Yeo, giảng viên trợ giảng tại trường đại học địa phương, mẹ của nam sinh dự kỳ thi PSLE, đăng lên Facebook bức thư gửi Bộ trưởng Giáo dục Ong Ye Kung phàn nàn đề Toán quá khó. "Kỳ thi tốt nghiệp tiểu học hôm 27/9 khốc liệt đến mức những đứa trẻ 11-12 tuổi bước ra khỏi phòng thi với tinh thần kiệt quệ, tâm trạng suy sụp... Là cha mẹ, chúng ta có muốn nhìn con cái mình chịu đau khổ như vậy không? Không. Nhưng chúng ta không hề được lựa chọn", người mẹ viết.

Minh Phương