GTN - Study hỗ trợ nhân sự chất lượng cao du học Nhật Bản

Học bổng GTN - Study được hỗ trợ bởi tổ chức phi lợi nhuận: Initiative for Development of Enterpreneurship in Asia của Nhật Bản nhằm giúp đỡ và đưa ra sáng kiến hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trẻ tại châu Á. Với chương trình này, học sinh được đảm bảo việc làm thêm tại những công ty uy tín của Nhật trước khi sang Nhật, thời gian học tiếng Nhật được rút ngắn xuống còn một năm và học phí chia làm hai lần thanh toán.

Du học sinh sẽ được hỗ trợ cho vay vốn 75% học phí nên khoản chi phí ban đầu phải chuẩn bị trước khi sang Nhật sẽ giảm đi đáng kể. Thêm vào đó, khác với những chương trình du học thông thường trước đây, sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật, học viên sẽ được đảm bảo việc làm lâu dài tại các công ty hàng đầu của Nhật Bản.

Trước khi sang Nhật Bản, ngoài việc được học tiếng miễn phí với giáo viên bản địa, bất cứ khi nào có điều gì vướng mắc hay lo lắng, học viên có thể gọi điện đến đường dây nóng của GTN để tìm hướng giải quyết.

Sau khi sang Nhật, GTN sẽ bảo đảm toàn diện về nhà ở, việc làm thêm, hỗ trợ đời sống… cho du học sinh. Các dịch vụ hỗ trợ của GTN gồm môi giới và bảo lãnh nhà ở; giới thiệu bất động sản; dịch vụ hỗ trợ đời sống; giới thiệu việc làm thêm, việc làm chính thức và dịch vụ điện thoại di động giá rẻ.

Chị Bùi Vân Hiền, 28 tuổi ở Hà Nam là một trong những thành viên mới nổi bật của GTN. Từng làm việc tại các công ty lớn của Nhật Bản về cơ khí, điện tử ở Việt Nam, chị am hiểu tác phong làm việc cũng như văn hóa Nhật Bản. Chị quyết định đầu quân cho GTN bởi ở đây có môi trường làm việc năng động, thoải mái. Chị cũng có cơ hội truyền đạt những gì mình am hiểu về Nhật Bản cho các bạn học viên. Chi tiết xem thêm tại đây.

Nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về du học Nhật Bản, công ty còn tổ chức nhiều buổi hội thảo thú vị. Hội thảo sắp tới sẽ tổ chức từ 9h30, thứ bảy ngày 10 và 17/9 phòng 1402, tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Đăng ký tham gia tại đây hoặc qua hotline (04) 6290 6526.

Chương trình chỉ nhận tối đa 50 bạn đăng ký. Nếu quá số lượng, công ty sẽ mời bạn đăng ký sang buổi tiếp theo.

Liên hệ: Công ty TNHH Global Trust Networks Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1402, tầng 14, tòa nhà Hapro, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (04) 6290 6526. Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Email: info@gtn-vietnam.com

Website của công ty tại Nhật Bản: gtn.co.jp.

Website của công ty tại Việt Nam: gtn-vietnam.com.

(Nguồn: GTN)