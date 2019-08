Giúp trẻ thành thạo tiếng Anh bằng phương pháp 'một kèm một'

Kyna For Kids trực thuộc Kyna Group, là trường học trực tuyến dành cho trẻ, một trong những đơn vị tiên phong đào tạo tiếng Anh online một kèm một với giáo viên bản ngữ cho các bé 4-12 tuổi.

Chỉ sau một năm ra mắt, Kyna For Kids đã vào top 11 dự án xuất sắc của Ngày hội Demo Day Asia 2019 do Google tổ chức, top 3 KIES2018 EduAwards. Chào mừng năm học mới 2019, Kyna For Kids tặng học bổng 40-100%. Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.