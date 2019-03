Giáo viên vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đuổi khỏi ngành

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu không bố trí đứng lớp với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, trường hợp nghiêm trọng thì bị đưa ra khỏi ngành.

Chiều 11/3, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh thành tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, một số địa phương xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh người thầy, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc xã hội.

Để khắc phục, Bộ Giáo dục đề nghị các tỉnh thành thực hiện nghiêm Nghị định 80 năm 2017 về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và Chỉ thị 1737 năm 2018 của Bộ trưởng Giáo dục về tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo.

Bộ cũng yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo. Ngành giáo dục sẽ thường xuyên rà soát, phát hiện, không bố trí đứng lớp với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đưa ra khỏi ngành.

Học sinh lớp 2 bị cô giáo Xinh đánh bầm tím.

Đầu tháng 3, cả nước xảy ra nhiều vụ giáo viên vi phạm đạo đức nghề giáo. Tại Bắc Giang, ông Dương Trọng Minh (38 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn) bị một số phụ huynh tố giác có hành vi uống rượu, sờ soạng nhiều học sinh. Công an huyện Việt Yên sau khi điều tra đưa ra kết luận ông Minh "véo tai, sờ mông và đùi" một số học sinh, không đủ chứng minh hành vi dâm ô.

Ở TP Hải Phòng, Ban giám hiệu trường Tiểu học An Thắng (huyện An Lão) đình chỉ công tác cô giáo Phạm Thị Xinh, 32 tuổi, do đánh tím lưng một bé trai lớp 2. Cô giáo tường trình chiều 7/3 trong giờ dạy kèm nam sinh học yếu, do em này làm bài sai nên cầm thước kẻ gỗ "đánh ba cái" khiến bầm tím lưng.