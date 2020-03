Giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ

Geoff Sokol, thầy giáo tiếng Anh đến từ Mỹ, vừa hết giờ dạy trực tuyến cho học sinh liền quay ra chữa bài tập cho các em.

Các bài tập dạng video clip gửi về sau mỗi bài giảng từ khắp mọi miền khiến Geoff Sokol hào hứng không kém giờ lên lớp trực tiếp. Anh và nhiều giáo viên khác rất vui vì trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp vẫn có thể hỗ trợ trẻ em Việt duy trì việc học tiếng Anh.

Các bài giảng của thầy giáo người Mỹ nằm trong chương trình Apax Story Time do Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders khởi động từ đầu tháng 3. Chương trình hướng dẫn trẻ em học tiếng Anh thông qua các câu chuyện với nhiều cấp độ dành cho các trẻ em từ 3 -14 tuổi, phát sóng vào 19h30 các ngày thứ tư và thứ bảy trên Fanpage của Apax Leaders.

Mỗi số phát sóng dài 12-15 phút với nhiều chủ đề khác nhau như: Tap The Magic Tree (Gõ vào thân cây kỳ diệu), The Giving Tree (Cây táo yêu thương), Pete The Cat I Love My White Shoes (Mèo Pete Yêu đôi giày trắng), OrdinaryMary’s Extraordinary Deed (Hành động phi thường của cô bé Mary bình thường)... Đến nay, chương trình đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.

Cô Lauren Cole, giáo viên người Anh, Trung tâm Apax Leaders tại Hà Nội.

"Qua chương trình, các em được học tiếng Anh theo phương pháp tiếp cận tự nhiên, học như không phải đang học và nhận được những câu chuyện nhân văn, góp phần hình thành tính cách tốt đẹp", Geoff Sokol chia sẻ.

Cũng như thầy Geoff, cô Lauren Cole, đến từ Anh, tình nguyện tham gia Apax Story Time ngoài giờ làm chính thức. Cô cho biết, trẻ em Việt Nam được cha mẹ cho phép sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng để học tiếng Anh rất sớm. Đây là cách học tiện lợi nhưng chưa chắc đã tốt, nhất là với trẻ dưới 10 tuổi. Với các em tuổi còn nhỏ, khi học Tiếng Anh nên có giáo viên người bản xứ hướng dẫn để trẻ cảm nhận được phần hồn của ngôn ngữ, cảm xúc của người đối diện và hình thành kỹ năng giao tiếp. Lớn hơn một chút, khi có ý thức, trẻ có thể tự học với công cụ công nghệ. Đây chính là lý do Lauren cùng đồng nghiệp tình nguyện tham gia Apax Story Time, để trẻ em Việt được học với người thật.

Thạc sĩ Nguyễn Hồ Thụy Anh, chủ nhiệm chương trình Apax Story Time cho biết nghe một câu chuyện là cách tuyệt vời nhất để một em bé học ngôn ngữ. Chương trình được Trung tâm này xây dựng trong thời gian ngắn để hỗ trợ phụ huynh và học sinh thời điểm dịch bệnh. Các sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng giáo dục tiếng Anh.

Lý giải về phương pháp dạy trực tuyến qua câu chuyện của giáo viên bản ngữ, chị Thuỵ Anh cho biết, trẻ em không có khả năng chú ý chủ động như người lớn, dễ bị phân tán. Vì thế các clip bài giảng được thiết kế đơn giản, giáo viên ngồi trước một phông nền trắng để thu hút sự chú ý của các em. Với các bài học dành cho trẻ 4-6 tuổi, thầy cô dùng sách để kể như đọc truyện cho các em nghe. Từ đây gieo tình yêu sách vào trẻ, tạo cho trẻ hứng thú với việc đọc sách.

Chương trình phát sóng hàng tuần vào 19h30 các ngày thứ tư và thứ bẩy.

Chị Nana Phương Thảo, một phụ huynh ở Hà Nội khẳng định cách dạy của Apax thú vị: "Thầy cô dùng biểu cảm sinh động, không cần dịch sang tiếng Việt nhưng vẫn hiểu được nội dung. Không chỉ bé mà bố mẹ cũng có thể cùng học với con".

Trong khi đó, chị Trần Thanh Thủy ở Thanh Hoá chọn Apax Story Time để con học thay vì ôm điện thoại xem ca nhạc, chơi trò chơi cả ngày. Chị cảm kích khi được trung tâm hỗ trợ dạy tiếng Anh miễn phí và dành thời gian chữa bài tập cho các bé.

Đại diện Apax Leaders cho biết, đơn vị này sắp triển khai một khóa học trực tuyến chất lượng cao dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi trên toàn quốc. Học sinh sẽ tham gia lớp trực tuyến cùng giáo viên bản ngữ trên các bài giảng theo chương trình ESL (học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2) được số hóa toàn diện với mức giá ưu đãi.

Nha Trang