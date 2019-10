Giáo viên 41 tỉnh, thành tập huấn an toàn giao thông

Mới đây tại Đà Nẵng, 205 giáo viên tiểu học đã tham dự hội thảo tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học mang tên "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" do Công ty Honda Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an phối hợp triển khai.

Tiến sĩ Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục đào tạo phát biểu khai mạc.

Sang năm thứ 12, chương trình triển khai tới 100% trường tiểu học của 41 tỉnh, thành phố. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình mở rộng đối tượng cho khối lớp 1-2, tiến tới phổ cập trên toàn quốc vào năm học tiếp theo.

41 tỉnh thành gồm Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM...

Sau buổi tập huấn, bằng kiến thức và kinh nghiệm, giáo viên sẽ tổ chức các giờ giảng trên lớp hoặc buổi ngoại khóa bổ ích. Dự kiến, sẽ có khoảng 5,5 triệu học sinh thuộc 10.300 trường tiểu học của 41 tỉnh thành học và thực hành các tiết học "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học này.

Ông Nguyễn Văn Quyết - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học giới thiệu chương trình về An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cấp tiểu học.

Giáo trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" được xây dựng dựa trên thực trạng tham gia giao thông của các em và luật giao thông đường bộ hiện hành, hình thức thể hiện qua tranh vẽ, phương pháp giảng giải sinh động và khoa học.

Nội dung của giáo trình gồm 12 bài học thuộc các chủ đề Đi bộ an toàn; Nguy hiểm khi vui chơi ở những nơi không an toàn; Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Ngồi an toàn trên xe máy và xe đạp, trong xe ô tô và trên các phương tiện giao thông đường thủy; Biển báo hiệu đường bộ; Đi xe đạp an toàn và Dự đoán để tránh các tình huống nguy hiểm.

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản lý của các sở giáo dục và đạo tạo, các thầy cô giáo còn có cơ hội thảo luận về kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục An toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo thảo luận thực hành xây dựng kế hoạch tập huấn tại địa phương.

Chương trình "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" triển khai từ năm 2008 dành cho thầy cô và học sinh tiểu học khối lớp 3-4-5, với mục tiêu xây dựng ý thức và kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn cho thế hệ công dân tương lai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tính đến hết năm 2018, chương trình đã triển khai đến 19 tỉnh/thành với khoảng 720.000 học sinh thuộc 1.560 trường tiểu học trên toàn quốc tham gia học và thực hành.

Bên cạnh các chương trình tập huấn và triển khai giảng dạy tại nhà trường, Hội giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh tiểu học mang tên "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cũng sẽ tổ chức từ tháng 2/2020 đến hết tháng 4/2020. Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến tổ chức tháng 4/2020. Đây là hoạt động nhằm tạo động lực cho các thầy cô giáo và học sinh nâng cao hiệu quả dạy và học về ATGT, đồng thời qua đó tổng kết và đánh giá hiệu quả hoạt động triển khai của chương trình.

Các thầy cô đóng góp ý kiến về kế hoạch tập huấn tại địa phương.

Song song với chương trình giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, Honda Việt Nam còn chú trọng những hoạt động thúc đẩy an toàn giao thông cho mọi người như chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho thầy cô giáo và học sinh khối học sinh THCS và THPT đang triển khai tại 63 tỉnh/thành trên cả nước; chương trình Thanh niên với văn hóa giao thông dành cho đoàn viên thanh niên cả nước; chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho người dân trên toàn quốc mang tên "Cùng Honda chắp cánh tương lai"...

Đặc biệt, vừa qua, Honda Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một lần thứ hai với tên gọi "Giữ trọn Ước mơ".

Thế Đan