Giáo dục New Zealand trong mắt phụ huynh Việt

New Zealand chú trọng cách học từ thực tế, giáo dục dựa vào thế mạnh của từng học sinh, không đặt áp lực học hành nên được lòng nhiều phụ huynh.

New Zealand là điểm đến du học được yêu thích nhất thế giới 2019 (theo trang Educations.com) và là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chỉ số Chuẩn bị kỹ năng Tương lai trong ba năm liên tiếp 2017-2019 (bình chọn của tổ chức Economist Intelligence Unit).

Điều gì giúp New Zealand trở thành một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới? Chia sẻ của những phụ huynh đã và đang có theo học New Zealand ở các cấp bậc sẽ hé mở những điều thú vị về nền giáo dục này.

Bậc mẫu giáo tôn trọng tính cá nhân của trẻ

"Những đứa trẻ ở New Zealand là những đứa trẻ hạnh phúc vì được lớn lên trong môi trường tự do, được yêu thương, tôn trọng và tạo cơ hội để phát triển những nét riêng biệt", chị Đoan Hương, Tiến sĩ ngành Giáo dục Mầm non tại New Zealand, hiện là người sáng lập Mầm non Monties Preschool (tỉnh Quảng Nam) cho biết.

Trong quá trình chị Hương học Tiến sĩ tại New Zealand, con trai chị được đi theo học chương trình mẫu giáo ở đây. Nhờ đó, chị có cái cách nhìn sâu sắc hơn về cách giáo dục hiện đại và nhân văn của quốc gia này.

Chị Hương kể, bé sang New Zealand lúc gần hai tuổi. Trường mới, lớp mới, cô giáo nói toàn tiếng Anh, con lại chẳng hiểu gì nên rất sợ. Cô càng ra sức vỗ về, con lại càng khóc to hơn. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn tìm hiểu từng sở thích của con: loại đồ chơi, bài hát con thích, món con hay ăn... Cô học cách để hiểu điều con muốn qua từng động tác, cử chỉ. Nhờ sự tận tâm của cô, con dần thấy tin tưởng và yêu mến trường lớp, bạn bè.

Chị Đoan Hương và gia đình khi còn du học ở New Zealand.

Những câu chuyện hàng ngày, cột mốc đáng nhớ trong sự phát triển của mỗi bé đều được cô ghi chép tỉ mỉ và lưu giữ trong quyển "profile book". Đó là lúc con biết nói một từ mới, chủ động làm quen với bạn bè, nở nụ cười đầu tiên ở trường...

Trường lớp rộng rãi, nhiều khu vui chơi ngoài trời nên trẻ con tha hồ chạy nhảy, khám phá. Mỗi ngày đến trường với trẻ đều thú vị khi các tiết học luôn đa dạng với hoạt động như vẽ, âm nhạc, tiếng Anh, dạy kỹ năng...

Trường mẫu giáo rộng rãi với nhiều trò chơi ngoài trời cho các bé.

Bậc tiểu học dạy trẻ bài học làm người

Chị An Nhiên, quản lý dự án tại công ty Green Horizon (TP HCM) cho biết, trong thời gian chị học thạc sĩ Truyền thông quốc tế tại Học việc Kỹ nghệ Unitec (New Zealand), con chị được học tiểu học miễn phí tại nước này. Trong mắt đứa trẻ sáu tuổi lúc đó, tưởng chừng như trường học ở nơi đất khách sẽ lắm bỡ ngỡ, xa lạ, nhưng không ngờ bé con lại rất gắn bó với trường lớp, cứ như ngôi nhà thân thương của mình. Ngày nào bé cũng háo hức đến trường.

Chị An Nhiên và con khi theo học tại New Zealand.

Ở bậc tiểu học, giáo viên chủ yếu dạy các em giá trị đạo đức như sự trung thực, có trách nhiệm, yêu thương mọi người... Học sinh được thấm nhuần phẩm chất đạo đức tốt đẹp, dạy cách trở thành người tử tế thông qua các bài văn, bài hát, những câu chuyện kể...

Chị An Nhiên kể, cách giáo dục đề cao tình yêu thương giúp con chị sống tình cảm với mọi người. Trong lần đưa con đến thăm cô giáo hướng dẫn của chị ở New Zealand, dù mới lần đầu gặp gỡ nhưng bé rất quý mến cô. Về đến nhà, con thủ thỉ với mẹ rằng sẽ viết thư để hỏi thăm cô thường xuyên.

Lớp học tiểu học của con trai chị An Nhiên ở New Zealand.

Chị Trịnh Thúy Liên, mẹ của tài năng âm nhạc Jayden Trịnh, chia sẻ thêm, nhờ nền giáo dục nhân văn mà người New Zealand thân thiện, biết tôn trọng, giúp đỡ người khác. Jayden thường được dạy, tính cách con người quan trọng hơn rất nhiều so với tài năng và sự nổi tiếng, nỗ lực phấn đấu quan trọng hơn thành công. Nhờ đó, con sống khiêm tốn, cởi mở, không coi trọng hào quang sâu khấu. Khi đã trải nghiệm và thỏa niềm đam mê âm nhạc, Jayden học cách buông bỏ để thử sức với những lĩnh vực mới mẻ hơn như học lái máy bay, mong muốn trở thành bác sĩ trong tương lai.

Bậc trung học tăng cường học từ trải nghiệm thực tế

Ở bậc trung học, các em học nhiều kiến thức tự nhiên và xã hội. Chương trình giảng dạy STEM với phương pháp giáo dục khai phóng giúp "học đi đôi với hành". Công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để các em tiếp cận với "thế giới phẳng". Học sinh được trải nghiệm, học từ thực tế cuộc sống nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Giáo viên hướng dẫn lý thuyết, cách áp dụng vào thực tế trong mỗi bài. Học sinh tìm hiểu giải pháp hiện có của vấn đề, đưa ra nhận xét và giải thích. Mỗi em sẽ suy nghĩ và đưa ra giải pháp của bản thân. Điều này giúp thầy cô đánh giá học sinh có bỏ nhiều công sức vào bài học để cho điểm phù hợp. Các em thể hiện được khả năng sáng tạo, tư duy logic có thể đạt điểm số cao hơn.

"Cách giáo dục hiện đại, chú trọng học từ thực tế, chứ không phải cách học khô khan, lý thuyết suông được lòng nhiều phụ huynh. Mặt khác có thể thấy, đào tạo nghề và nghiên cứu học thuật đều được coi trọng ở quốc gia này. New Zealand còn làm tốt việc tiếp cận ý tưởng mới, học sinh cũng thể hiện rõ mặt này trong tư duy", chị Liên nói.

Chị Liên chia sẻ thêm, New Zealand giáo dục dựa vào thế mạnh học sinh. Giáo viên sẽ quan sát, giúp từng em phát huy năng khiếu như thể thao, âm nhạc, cờ vua... Họ tin rằng khi các em tự tin ở lĩnh vực nào đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để chinh phục cơ hội khác.

Chị Liên sát cánh cùng Jayden Trịnh trong học tập và con đường âm nhạc.

Từ lớp 9 đến lớp 13, các em được học theo kiểu tín chỉ, viết bài luận giống như ở bậc đại học. Chương trình chỉ có sáu môn, học sinh được chọn môn theo định hướng cá nhân để phù hợp với lựa chọn trường đại học. "Với cách học này, các em có thể học chuyên sâu hơn vào một số lĩnh vực, bắt nhịp tốt ở đại học", chị Liên nhận định.

Hai năm trở lại đây, chính phủ New Zealand còn cấp học bổng riêng cho học sinh Việt ở bậc trung học. Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2020 là cơ hội để học sinh Việt Nam trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng ở quốc gia này.

Kim Uyên