Gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 công lập

8h30 ngày 1/6, rất đông học sinh có mặt tại điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy) để 9h làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, cùng con dò tìm phòng thi qua sơ đồ dán trên bảng tin của trường.

Từ 8h30, rất đông thí sinh đã có mặt tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn - Cầu Giấy. Ảnh: Giang Huy

Bùi Hoàng Anh, học sinh trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết dù đã dự thi vào lớp 10 hai trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, em vẫn cảm thấy hồi hộp trước kỳ thi vào lớp 10 công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

"Em đặt kỳ vọng cao nhất vào trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nên không muốn để xảy ra sai sót trong kỳ thi này", Hoàng Anh nói và chia sẻ đã có một năm ôn thi vất vả nhưng cũng đã kịp xả stress trong những ngày qua để thoải mái hơn khi bước vào kỳ thi.

Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, trưởng điểm thi trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết đây là điểm thi dành cho học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cả điểm thi có 840 thí sinh với 35 phòng. Số lượng cán bộ coi thi là 81, trong đó 50% giáo viên THCS và 50% giáo viên THPT.

"Sáng nay, chúng tôi chủ yếu làm công việc chuẩn bị cho những buổi thi tiếp theo, như tập trung phổ biến quy chế và hướng dẫn cán bộ coi thi, kiểm tra cơ sở vật chất, tập trung thí sinh để làm thủ tục, phổ biến quy chế và đính chính sai sót nếu có", bà Huyền thông tin.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: Giang Huy

Năm nay, Hà Nội có 85.870 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập (tính cả thí sinh được xét tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học dân lập với mức học phí cao hơn hẳn, hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề.

Do số lượng thí sinh dự thi giảm khoảng 9.000 so với năm ngoái, tỷ lệ chọi các trường cũng giảm. Trong đó, trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất. Chỉ tuyển 225 học sinh nhưng có đến hơn 530 em đăng ký nguyện vọng 1 vào trường (1/2,4). Các trường theo sát về tỷ lệ chọi gồm THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Trung Văn (1/2,2), THPT Yên Hòa (1/2,2), THPT Nhân Chính (1/2,1).

Nếu như năm ngoái chỉ có một trường (Xuân Phương) có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì năm nay con số tăng lên thành 15. Các trường thuộc diện này nằm ở huyện Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Mỹ Đức, Mê Linh hay Ba Vì.

Lịch thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

2019 là năm đầu tiên Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS. Đây là cũng là lần đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Trong đó, môn Lịch sử được công bố vào tháng 3.

Công thức tính điểm đối với học sinh xét tuyển vào trường THPT công là:

Điểm xét tuyển = (Điểm Toán + Điểm Văn) x 2 + Điểm Tiếng Anh + Điểm Lịch sử.

Thời gian thi vào lớp 10 công lập của thành phố là ngày 2/6 và sáng 3/6. Học sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên sẽ thi chung kỳ thi của thành phố. Sau đó, các em sẽ dự thi tiếp môn chuyên vào chiều 3/6 và ngày 4/6. Thí sinh có nguyện vọng học chương trình song bằng sẽ thi ngày 5/6 và 18/6 (phỏng vấn).