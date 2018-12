Gần 80.000 học sinh Hà Nội tham gia thi THPT quốc gia

Tại cuộc họp chỉ đạo thi THPT quốc gia ngày 24/5, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, năm nay thành phố có 79.620 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 6.000 so với năm trước. Số học sinh thi để vừa xét tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh đại học là hơn 62.100; chỉ để tuyển sinh là 4.160.

Với số lượng thí sinh đông nhất cả nước, Hà Nội dự kiến bố trí 123 điểm thi với 3.363 phòng thi THPT quốc gia. Khoảng 9.000 cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên được điều động làm công tác coi thi, phục vụ, đảm bảo an ninh.

Hà Nội có số thí sinh thi THPT quốc gia đông nhất cả nước năm 2018.

Trong 10 đại học phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, Bách khoa Hà Nội sẽ lo in sao đề, Công nghiệp Hà Nội tổ chức điểm thi cho thí sinh tự do.

"Năm ngoái Đại học Bách khoa phụ trách in sao đề thi và chúng tôi đã làm tốt. Đến giờ, mọi thứ sẵn sàng để thực hiện công tác in sao, phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay", Trưởng phòng Đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Phong Điền nói. Theo kế hoạch, ngày 11-13/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bàn giao đề các để cụm thi tổ chức in sao.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó trưởng phòng PA83, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đơn vị sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối 24/24h cho khu vực in sao đề thi. Ông đồng thời đề nghị trưởng ban in sao phải có mặt ở khu vực này, tránh tình trạng như năm trước chỉ có công an túc trực.

"Tất cả lực lượng của Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội sẽ hoạt động sớm để đảm bảo giao thông thông suốt trong đợt thi. Chúng tôi đồng thời sẽ rà soát và kiến nghị đóng cửa tất cả cửa hàng photocopy gần địa điểm thi suốt thời gian kỳ thi diễn ra", trung tá Hùng nói.

Khoảng một tuần trước, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ 38 thiết bị tai nghe siêu nhỏ. Đại diện công an Hà Nội cho biết, thiết bị này có thể sử dụng trong gian lận thi cử nên cần đặc biệt chú ý để phát hiện kịp thời.

Để tăng cường nghiệp vụ coi thi cho cán bộ giảng viên, tránh tình trạng lúng túng, đánh phách sai... như mùa thi năm trước, đại diện nhiều trường đại học đề nghị Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức tập huấn coi thi sớm.