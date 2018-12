Gần 22 triệu học sinh bước vào năm học mới

Cả nước có 21,9 triệu học sinh, 1,5 triệu sinh viên

Sáng 5/9, hơn 21,9 triệu học sinh cả nước từ mầm non đến THPT dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2018-2019. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng phải được tổ chức ngắn gọn, hướng đến học sinh, nên hầu hết trường lựa chọn khung giờ 7h30 đến 9h.

Học sinh trường THPT Chu Văn An, Hà Nội dự lễ khai giảng. Ảnh: Giang Huy

Thời tiết cả nước tạnh ráo, thuận tiện cho thầy và trò dự lễ. Tuy nhiên, ba trường ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và một trường ở huyện Con Cuông (Nghệ An) phải lùi lễ khai giảng do trường học bị mưa lũ tàn phá, đường đến trường bị chia cắt. Ngoài ra, còn ba trường ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) và một điểm lẻ ở xã Phúc Sạn (Mai Châu, Hòa Bình) học sinh phải đi khai giảng nhờ địa điểm khác do đường chưa thông tuyến sau mưa lũ.

Trước đó từ ngày 29/8 đến 3/9, do ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp, miền Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to, gây ngập lụt ở nhiều nơi. Các huyện miền núi bị lũ quét và sạt lở đất, tàn phá nhiều nhà dân và trường học.

Riêng 1,5 triệu sinh viên tổ chức khai giảng riêng, tùy thuộc vào chương trình của từng trường.