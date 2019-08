Gần 2 triệu học sinh lớp một được tặng mũ bảo hiểm

1.963.498 chiếc mũ đạt quy chuẩn sẽ dành tặng học sinh lớp một từ 5/9, tăng 29.538 mũ so với số liệu đã công bố ngày 12/6.

Nối tiếp thành công của năm đầu tiên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tiếp tục tổ chức chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một năm học 2019 - 2020 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ".

Theo lễ công bố diễn ra ngày 12/6 tại Hà Nội, chương trình năm nay tặng 1.933.960 mũ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho học sinh vào lớp một năm học 2019 - 2020 trên cả nước. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo lần hai của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/6, sẽ có 1.963.498 trẻ em bước vào lớp một. Để đảm bảo tất cả học sinh đều có mũ bảo hiểm nhân dịp năm học mới, Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam sẽ tặng 1.963.498 mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho các em, tăng 29.538 mũ so với số liệu đã công bố ngày 12/6.

Quy trình kiểm định mũ của HVN.

Trong năm học 2018 - 2019, đã có 1.990.982 chiếc mũ bảo hiểm Honda đạt chuẩn với hình ảnh chú mèo máy Doraemon gần gũi với các em nhỏ được Công ty Honda Việt Nam trao đến tận tay các em học sinh lớp một tại các trường Tiểu học trên phạm vi toàn quốc.

Với thông điệp "Cha mẹ hãy luôn quan tâm đội mũ bảo hiểm cho các con", chương trình góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Qua khảo sát, chương trình góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em (6 đến 15 tuổi) từ 35% trong năm 2017 lên 52% năm 2018 (Theo kết quả khảo sát tại 10 tỉnh thành).

Song song với hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, các hoạt động đồng hành nhằm tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân cũng sẽ được triển khai.

Những chiếc mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn đang được gấp rút sản xuất để kịp đến tay học sinh dịp năm học mới.

Trong các năm qua, HVN còn tích cực tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân cả nước. Để thực hiện mục tiêu, HVN phối hợp với các cơ quan Chính phủ để triển khai nhiều chương trình như "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ", "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho học sinh tiểu học, THCS, THPT...

Thế Đan