Gần 2 triệu học sinh lớp một được tặng mũ bảo hiểm

Tại lễ khai giảng năm học mới của trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, Đà Nẵng sáng nay, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một toàn quốc năm 2018-2019.

Đại diện các ban ngành cùng công ty Honda Việt Nam trao mũ cho các em lớp một tại trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, 1.987.945 chiếc mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trao tặng đến học sinh tại hàng nghìn điểm trường, nhằm nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em ở mức 35-40% hiện nay lên 80% vào năm 2020.

Tính tới ngày 5/9, đã có 27 tỉnh nhận đủ số mũ cho học sinh. Số lượng mũ của 36 tỉnh còn lại tiếp tục vận chuyển trước ngày 15/10.

Có mặt tại sự kiện, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhắc nhở các em học sinh phải luôn có ý thức học, tìm hiểu và chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao đóng góp của Công ty Honda Việt Nam trong việc góp phần xây dựng ý thức về một xã hội giao thông văn minh và an toàn trong người dân tại Việt Nam.

Các em học sinh nhận quà đầu năm học mới.

Ông Toshio Kuwahara, Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam hy vọng những chiếc mũ bảo hiểm với hình ảnh chú mèo máy Doraemon và những người bạn sẽ trở thành vật dụng hữu ích cho các em nhỏ cũng như nhắc nhở người lớn về sự an toàn trước mỗi hành trình.

Thế Đan