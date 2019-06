Gần 102 tỷ đồng hỗ trợ 110.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự kiến hỗ trợ 110.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí 102 tỷ đồng trong năm nay.

Hưởng ứng tháng Hành động Vì trẻ em (1/6 - 30/6), với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số", Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ gần 12.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên khắp vùng miền cả nước với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Theo đó, Quỹ xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 3 đến 15 tuổi thuộc các xã khó khăn của 11 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Một bộ đồ ấm cho trẻ em gồm: một áo khoác chần bông, có mũ; một quần thun, một mũ len, bốn đôi bít tất với trị giá 500.000 đồng, gam màu trung tính chia kích cỡ theo 4 nhóm tuổi (3-5 tuổi, 6 - 8 tuổi, 9-12 tuổi, 13-15 tuổi).

Ông Hoàng Văn Tiến chia sẻ về các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Nằm trong các hoạt động trọng tâm của Tháng Hành động vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng nhóm tác giả đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Đại học Quốc gia công bố tài liệu hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, cung cấp cho giáo viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ và cha mẹ đang chăm sóc trẻ tự kỷ kiến thức toàn diện về dấu hiệu nhận biết, phương pháp can thiệp, cũng như xây dựng chương trình can thiệp phù hợp để trẻ cải thiện hành vi. Đây là một phần hoạt động chính trong dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam", tổng kinh phí là 10 tỷ đồng (do Công ty cổ phần vàng bạc Phú Nhuận - PNJ tài trợ).

Cũng trong dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Báo Nhi đồng và Vụ Giáo dục thể chất triển khai Giải bóng đá Quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với sự tham gia của 27 đội bóng nam thuộc 26 tỉnh, thành phố trên toàn quốc từ tháng 6 – 8/2019: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, TP HCM.

Các em tham gia giải có độ tuổi từ 11 đến dưới 14 tuổi, chia làm 3 bảng đấu vòng loại tại các tỉnh: Phú Thọ, Bình Định, TP HCM. Sau bảng đấu loại, 16 đội sẽ được chọn vào vòng chung kết tiếp tục thi đấu tại Hà Nội.

T&T trao biển tài trợ một tỷ động tại họp báo công bố giải đá bóng quốc gia.

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho đội vô địch, đội nhì, đội ba, đội đoạt giải phong cách với phần thưởng tiền mặt dự kiến lần lượt là 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng (chưa kể phần thưởng của các nhà tài trợ). Bên cạnh đó là nhiều giải thưởng khác như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng chung kết, thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết... Kinh phí tổ chức và hỗ trợ cho giải bóng ước tính khoảng 5 tỷ đồng bao gồm nguồn vận động từ các nhà tài trợ và ngân sách nhà nước.

"Đây là hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa giúp trẻ em hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội được giao lưu, thể hiện bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống", ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ.

Tại buổi họp báo ngày 10/6/2019, Tuyển thủ quốc gia Phạm Đức Huy cũng là gương mặt đại diện cho giải cho biết: "Đây là giải đấu nhân văn nhằm tìm kiếm những cầu thủ nhí có năng khiếu, sau này có thể đóng góp tích cực cho bóng đá nước nhà giống như những tuyển thủ quốc gia hiện nay".

Cũng theo tuyển thủ Đức Huy, sự đam mê là nguồn động lực để các em nhỏ có thể vươn tới thành công: "Trước đây, tôi rất thần tượng cầu thủ Thành Lương và từ lòng đam mê bóng đá, tôi đã có thể trở thành đồng đội của anh ấy. Bởi vậy, các em hãy sống hết mình với niềm đam mê và trở thành người có ích cho xã hội", Đức Huy cho hay.

Cầu thủ Đức Huy và đại biểu chụp ảnh cùng đại diện các cầu thủ nhí tham dự giải.

Ngoài các hoạt động trên, Quỹ đồng thời thực hiện các chương trình, dự án cho trẻ em khác như triển khai chương trình: Nụ cười trẻ thơ, Ánh mắt trẻ thơ, Dị tật vận động, Vì trái tim trẻ thơ, trao học bổng, trao dụng cụ học tập, trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, xây dựng cầu giúp em tới trường...

Tại các địa phương, Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh phối hợp với các bệnh viện khám sàng lọc cho trẻ em mắc các bệnh về tim, các dị tật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn...

Tính đến thời điểm hết tháng 5, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động được 57,4 tỷ đồng đạt gần 54% kế hoạch đã đề ra trong năm 2019 (110 tỷ đồng), hỗ trợ cho gần 25.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên phạm vi toàn quốc.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được thành lập từ ngày 4/5/1992, có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên.

Trải qua hơn 27 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được hơn 6.800 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 32 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay trong tổng số gần 26 triệu trẻ em dưới 16 tuổi vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội để các em có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn.

Thế Đan